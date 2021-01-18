شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى يكشف السبب العلمى الخفى وراء متلازمة القولون العصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد فريق بحثى مكون من 40 طبيبا أخصائيا لأمراض الجهاز الهضمي في جامعة لوفين البلجيكية آلية بيولوجية وراء الاصابه بمتلازمة القولون العصبي، وأكدوا أن الأدلة الجديدة تؤكد أن هذه المتلازمة مرض حقيقى يجب التعامل معه من هذا المنطلق.

ووفقًا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية، اقترحت الدراسات السريرية أن عدوى الأمعاء من مسببات الأمراض مثل الإشريكية القولونية، والسالمونيلا يمكن أن تزيد من احتمالية إصابة شخص ما بمتلازمة القولون العصبي، وغالبًا ما يصف المرضى أعراضهم التي تبدأ بعد حالة تسمم غذائي، وهذا أعطى الباحثين حدسًا، لذلك قاموا بإصابة فئران التجارب ببكتيريا تسبب التسمم الغذائي، مع إطعامهم أيضًا بروتين موجود في البيض (الزلال البيضاوي) بمجرد أن تتعافى الفئران من العدوى، فإن إطعامها الألبومين البيضاوي وحده ينشط الخلايا المناعية المعوية، في حين أن هذه الخلايا لم تتفاعل مع الفئران الضابطة التي تم إعطاؤها الألبومين البيضاوي ولكن ليس البكتيريا.

تم التعرف على بروتين البيض الآن كمستضد (مادة غازية أجنبية) من قبل الجهاز المناعي للفئران غير المسيطرة، عادة، بغض جهاز المناعة لدينا الطرف عن أجزاء من البروتينات (التي يمكن أن يتعرف عليها جهاز المناعة لدينا كمستضدات)، وهي عملية تسمى التحمل الفموي ولكن يبدو أنه عندما ينشط الجهاز المناعي استجابةً للعدوى ، فإنه يتعلم أيضًا رؤية الطعام الموجود في ذلك الوقت على أنه تهديد أيضًا مما ينتج أجسامًا مضادة للتعرف على هذه المستضدات وتذكرها.

عندما تصطدم الأجسام المضادة بالمستضد مرة أخرى (في هذه الحالة بروتين البيض) فإنها تمسك به وترتبط بالخلايا البدينة ما يؤدي إلى إطلاق هذه الخلايا المناعية لإطلاق الهيستامين وعملياتها الالتهابية.

من المعروف أن الهيستامين يجعل الخلايا العصبية أكثر حساسية مما يفسر ألم البطن حتى عندما يتمدد أنسجة الأمعاء فقط ضمن الحدود الطبيعية أثناء هضم الطعام.

ثم قام أغيليرا ليزاراجا وزملاؤه باختبار 12 مريضًا بمرض القولون العصبي و 8 أشخاص أصحاء لمعرفة ما إذا كانت أمعاءهم تتفاعل بنفس الطريقة التي تفاعلت بها الفئران من المؤكد أن حقن الأطعمة المعروفة مثل حليب الصويا وحليب البقر في جدار الأمعاء لدى مرضى القولون العصبي تسبب استجابة مناعية مماثلة ، ولكن ليس لدى المتطوعين الأصحاء، في كل من الفئران والبشر ، اقتصرت الاستجابة المناعية على الأمعاء وتحديداً إلى القولون عند الفئران حيث حدثت العدوى البكتيرية مما يميز بوضوح عدم تحمل الطعام هذا عن الحساسية الغذائية، مثل حساسية الجلوتين، التي تسبب تنشيط الجهاز المناعي على مستوى الجسم.

قال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة نوتنجهام ، والذي لم يشارك في الدراسة ، لمجلة Science: "إن فكرة أنه يمكن أن يكون لديك استجابة حساسية معينة تحدث في القناة الهضمية هي مفهوم جديد حقًا".

في حين أن هذه الدراسة صغيرة فقط ، فقد أظهرت التجارب السريرية السابقة أن العلاج بمضادات الهيستامين يمكن أن يحسن أعراض القولون العصبي ، ويستكشف الباحثون الآن ما إذا كانت متلازمة القولون العصبي الناجم عن الإجهاد تنطوي على نفس الآليات الأساسية ، ويجري حاليًا المزيد من العمل على استخدام مضادات الهيستامين لعلاج القولون العصبي.