شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف الستار عن لقاح أنفى جديد لمواجهة معركة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معهد أبحاث الأنفلونزا الروسى، عن تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا في صورة بخاخ أنفى، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات العلمية للأنفلونزا ببطرسبورج، حيث يعمل بعد أن أظهر استجابة مناعية خلال التجارب قبل السريرية، طبقا لما ورد في وكالة تاس الروسية.

وأعلن المعهد، أن اللقاح الأنفى الجديد خضع للعديد من التجارب السريرية وحصل على نتائج فعالة فيما يتعلق بنشاطه المناعي فى (إنتاج الأجسام المضادة)، بالإضافة إلى الخصائص الوقائية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

واعتمد اللقاح الأنفى على استخدام نسخة ضعيفة من هذا الفيروس كناقل لنقل بروتينات الفيروس التاجي، والتي يجب أن توفر الاستجابة المناعية لها، لتوفير الحماية من المرض، حيث استخدم الباحثون الجزء المحافظ من فيروس الإنفلونزا لدخول الخلايا، ومن المقرر أن ستم استخدام اللقاح على شكل قطرات أو بخاخ عبر الأنف.

وتوقع المعهد انتهاء كل التجارب المتعلقة باللقاح الأنفى الجديد بحلول مايو 2021، والذى سيكون خطوة مهمة للدخول لسباق اللقاحات العالمية التي تسعى للسيطرة على الفيروس والسلالات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا وأصبحت تهدد مستقبل اللقاحات.

وفى سياق متصل تجرى مصر حاليا تجارب على اللقاح الروسى سبوتنيك v لفيروس كورونا لاستخدامه لمواجهة الجائحة العالمية.

وكان قسم التحصين بالمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ، منح شهادة للقاح الروسي "سبوتنيك V"، في مرحلة التنسيق والموافقة، متعهدة بتقديم المساعدة الممكنة لتسريع هذه العمليات.