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القاهرة - سامية سيد - أعراض كورونا طويلة الأمد من أكثر المشاكل الصحية المزعجة التي يمكن أن تبقى في الجسم في بعض الأحيان لفترة طويلة، ويمكن أن يظهر كورونا مجموعة من الأعراض على الجسم من الدماغ إلى القلب، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي أو في بعض الحالات تسبب مضاعفات تغير الحياة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 أعراض لكورونا تستغرق وقتاً أطول للشفاء تماماً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح العلماء أن معظم هذه الأعراض تبدأ في الظهور في الأسابيع الأولى من الشفاء بشكل واضح، وهي علامة رئيسية على أن الشخص قد يحتاج إلى رعاية ما بعد كورونا وهذه هي الأعراض التي يجب على جميع المرضى توخي الحذر بشأنها:

5 أعراض لكورونا تستغرق وقتًا أطول لتختفي تمامًا

التعب المزمن

الإرهاق والتعب المزمن اللذان غالبًا ما يُلاحظان مع الأمراض الفيروسية، شائعان في حالات كورونا ومع ذلك، يمكن أن تحدد شدة ومدة التعب الذي تعاني منه مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت، أفاد ما يقرب من 63٪ من المرضى بأنهم يعانون من التعب والضعف وآلام العضلات لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد ظهور الأعراض الأولى.

التعب، الذي يمكن أن ينتج عن مجموعة من الأعراض - بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والتهابات الجهاز الهضمي وضغط العدوى نفسها يمكن أن يجعل من الصعب على الشخص العودة إلى الحياة الطبيعية.

ضعف والتهاب العضلات

تم الإبلاغ أيضًا عن الألم العضلي أو آلام العضلات كأعراض مقلقة بعد كورونا، أنه أيضًا أحد الأعراض التي يمكن أن يعاني منها حتى المرضى الأصحاء أو الذين لا تظهر عليهم علامات العدوى الشديدة.

يمكن أن يؤدي الألم العضلي، الذي يحدث عندما يبدأ الفيروس في مهاجمة الأنسجة السليمة الموجودة في جميع أنحاء الجسم ويؤدي إلى الالتهاب، إلى الشعور بالوجع والألم والضعف هذا أيضًا هو السبب وراء الاعتقاد بأن آلام الظهر وأي آلام في المفاصل مرتبطة بكورونا خطيرة للغاية.

الأرق وصعوبات النوم

قد يكون التعافي من كورونا صعبًا قد يكون أداء أبسط المهام والأعمال المنزلية أمرًا صعبًا علاوة على ذلك، عندما يكون كل ما يحتاجه الجسم هو الراحة، فإن الحصول على قسط وافر من النوم يمكن أن يكون مهما أيضًا.

هذا عرض آخر يجد المرضى الذين يكافحون للتعامل مع ما بعد كورونا صعوبة في مكافحته.

ويشعر الباحثون أن الأرق وصعوبات النوم يمكن أن تعيق الشفاء، كما يمكن أيضًا أن تحدث مشاكل النوم بسبب الأمراض الجسدية والنفسية.

الاكتئاب

تميل النساء اللواتي تعافين من كورونا إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب الصحة العقلية من الرجال، وفقًا لدراسة أجراها باحثون إيطاليون في يوليو 2020.

يمكن أن تعاني أيضًا الأشخاص ذوي الأعراض الطويلة لفيروس كوفيد من مشاكل صعبة مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة واضطرابات المزاج، والتي يصعب التأكد منها دون معرفة.

القلق والخفقان

أبلغ ما لا يقل عن 15٪ من المرضى عن مشاعر القلق والاكتئاب بعد ظهور أعراضهم، وفقًا لدراسة لانسيت في حين قال العديد من الخبراء منذ فترة طويلة إن عمليات الإغلاق المفروض والعزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد من القلق حتى لأولئك الذين لا يعانون من كورونا، فإن التكهن يمكن أن يكون أسوأ بكثير بالنسبة لأولئك الذين تعافوا من كورونا.

الخوف من المرض، وعدم القدرة على أداء الأعمال العادية، والأمراض الجسدية يمكن أن تستنزف الصحة النفسية للمريض. وبالتالي، من المهم أن يسعى الشخص للحصول على الدعم والمساعدة ومنح الجسم الوقت الذي يحتاجه للشفاء بشكل صحيح.