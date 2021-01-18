شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الروسى يعلن تشكيل مجلس علمى حول لقاح سبوتنيك v والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصندوق الروسى بالتعاون مع مركز غاماليا الطبي، عن تشكيل مجلس طبى مكون من العديد من الخبراء الدوليين لمتابعة رحلة اللقاح الروسى سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا، طبقا لتقرير ورد في وكالة نو فوستى الروسية.

وأكد الصندوق الروسى أن المجلس الخاص بلقاح سبوتنيك، سيضم أطباء وعلماء متخصصين في علم الأوبئة والفيروسات من روسيا و الأرجنتين وبريطانيا والهند والولايات المتحدة وفرنسا والسويد وكرواتيا.

وأوضح كيريل دميترييف، المدير العام للصندوق الروسى، في بيان رسمي، أن المجلس يستهدف تبادل المعلومات الطبية والعلمية حول مدى فاعلية اللقاح وكيفية تصديره للعديد من الدول حول العالم، بالتنسيق مع العلماء الروس الذين قاموا بتطويره منذ البداية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها أجرت أكثر من 97 مليون اختبار لفيروس كورونا، على المواطنين للكشف عن معدلات الإصابات اليومية ومحاصرتها خوفًا من تفشى الوباء.

وكانت روسيا أطلقت أكبر عملية للتطعيم الجماعي الشامل ضد فيروس كورونا مجانًا، وذلك بلقاحي "سبوتنيك V" وإيبفاك كورونا"، حيث تخطط روسيا لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عمليات التطعيم في روسيا بدأت يوم 10 ديسمبر عام 2020، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان.