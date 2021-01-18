شكرا لقرائتكم خبر عن منع دخول المطاعم وأماكن العمل للممتنعين عن تطعيم كورونا فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، وضع لوائح وقيود جديدة للممتنعين من تلقى لقاحات فيروس كورونا، تصل إلى منع أى شخص رفض تناول التطعيم من الدخول إلى المطاعم والمتاجر وأماكن العمل، وفقا لخطة جديدة وضعتها الولاية الاسترالية للحد من تفشى الوباء، طبقا لتقرير ورد في صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وتركز الخطة الجديدة بالولاية الاسترالية على تحديد قائمة بالأشخاص الذين امتنعوا عن تناول التطعيم لمنع دخولهم بعض الأماكن الحيوية التي تشهد ازدحاما، خواف من انتقال العدوى مرة أخرى، حيث تدرس تطبيق اللوائح التي من شأنها أن تحظر على السكان الذين لم يتم تطعيمهم دخول أماكن معينة.

وكشفت رئيسة الوزراء لـ" نيو ساوث ويلز"، أن الإجراءات تستهدف تحفيز المواطنين لتقلى اللقاح، وهو أمر حيوي لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقد تطلب الشركات من الموظفين إثبات تلقيهم اللقاح، بالإضافة إلى أهمية الالتزام به.

وتعتمد الخطة الجديدة على تخصيص تطبيق إلكترونى يمكن الأماكن العامة من وضع ميزة علامة خضراء للمواطن الذى تناول اللقاح، حتى يتم تطبيق اللوائح والقرارات الصارمة على المخالفين.

وكانت الحكومة الاسترالية قد اتفقت على توريد لقاحات فيروس كورونا من فايزر وأكسفورد.