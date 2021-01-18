شكرا لقرائتكم خبر عن أول مصابة بفيروس كورونا للعالم: "أنا على قيد الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته جريدة ميرور البريطانية عن أن المعلومات الرسمية حول أول مصاب بفيروس كورونا بالعالم لا تزال غير دقيقة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن عالمة صينية بارزة تدعى "هوانج يانلينج"، كانت مقيمة بمدينة ووهان الصينية، كانت هي أول حالة أصيبت بالفيروس حول العالم منذ بداية تفشى الوباء في نهاية 2019.



ما سر اختفاء العالمة الصينية هوانج أول مصابة بفيروس كورونا

وأوضح التقرير أن اللغز ما زال يدور حول مصدر الوباء خاصة بعد اختفاء المصابة الصينية منذ أكثر من عام، الأمر الذى أثار العديد من الادعاءات التي تشير إلى وجود صلة بين الحالة العلمية التي تضم أمراض الخفافيش الحيوانية المنشأ والوباء العالمي، ما أثار مخاوف من تسرب الفيروس عن طريق الخطأ أثناء التجارب.

في حين أكد تقرير نشر في صحيفة Mail on Sunday، أن المصابة هوانج قد تكون توفيت أو محتجزة من قبل الدولة للتستر على المزاعم التي تؤكد تورط الصين وبالتحديد معهد ووهان للفيروسات بانتشار المرض للعالم، إلا أن الصين بادرت بدحض تلك المزاعم من خلال تصريحات تؤكد أن العالمة الصينية انتقلت للعمل في مكان آخر بعيدا عن ووهان الصينية، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى عن حالتها الصحية بعد الإصابة.



هوانج أول مصابة بفيروس كورونا حول العالم

وظهرت المصابة رقم "صفر" بفيروس كورونا، كما أطلق عليها، من خلال رسالة أرسلتها على بريدها الإلكتروني لتؤكد أنها ما زالت على قيد الحياة وكان نص الرسالة التي: "إلى أساتذتي وزملائي الطلاب، كم من الوقت لم أتحدث.. أنا هوانج يانلينج، ما زلت على قيد الحياة وشائعة وفاتى من فيروس كورونا غير صحيحة، ومن منذ ذلك الحين اختفت العالمة الصينية من وسائل التواصل الاجتماعي ولم يعد هناك أي ذكر لاسمها على موقع المعهد.

وزعمت دراسات جديدة من المخابرات الأمريكية أن العلماء في معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بالمرض في خريف عام 2019.