شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدة أعراض سلالة كورونا الجديدة؟.. ضيق التنفس يستمر 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الطبية الأمريكية JAMAالأمريكية، أن الأعراض الرئيسية لمرض كوورنا وهى: الحمى والسعال وضيق التنفس، قد تختفى بعد التعافى، حيث يستمر عرض مثل ضيق التنفس لمدة 6 أسابيع أو أكثر، كما يستمر ألم العضلات المرتبط بالسلالة الجديدة لمدة 6 أشهر.

ووفقا لتقرير مجلة الوقاية الأمريكية "prevention" كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الفيروس يمكن أن يتسبب أيضًا في آثار دائمة لدى الشباب الأصحاء سابقًا حيث قام المركز بتحليل بيانات 44415 مريضًا بفيروس كورونا ووجد أن 81٪ من الحالات تم تصنيفها على أنها خفيفة، و14٪ كانت شديدة ، و5٪ فقط كانت حرجة.

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا، ومدة استمرارها، وما يمكنك القيام به للحفاظ على سلامتك ومن حولك.

ما هي أعراض كورونا؟

حمى أو قشعريرة

سعال

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

إعياء

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

إسهال

ألم عضلي

صداع الراس

إلتهاب الحلق

فقدان في حاسة التذوق أو الشم

في بعض الأحيان، قد لا تظهر الأعراض على الشخص على الإطلاق ومع ذلك، إذا انتهى بك الأمر إلى ظهور الأعراض ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بالبقاء في المنزل وبذل قصارى جهدك لتجنب الاتصال بالآخرين، وإذا تفاقمت الأعراض ، فاتصل بطبيبك لمناقشة شعورك قبل التوجه إلى المستشفى ، حيث من المحتمل أن تنشر الفيروس إذا كنت مصابًا به.



استمرار اعراض كورونا

ما هي مدة استمرار أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا ؟

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن أعراض كورونا قد تظهر في أي مكان ما بين يومين إلى 14 يومًا بعد التعرض.

و يقول ريتشارد واتكينز، طبيب الأمراض المعدية وأستاذ الطب الباطني في جامعة نورث إيست أوهايو الطبية: "يعاني العديد من الأشخاص من الأعراض لمدة أسبوعين - بعضها أطول والبعض الآخر لمدة أقصر".

ولكن إذا كان لديك حالة شديدة من كورونا وحدثت مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي ، فمن المحتمل أن تستمر الأعراض لفترة أطول.