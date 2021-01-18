"الصحة العالمية" تتوقع عددا مأساويا لوفيات كورونا في أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب مرض كوفيد-19 على 100 ألف في الأسبوع من أكثر من 93 ألفا الأسبوع الماضي.

وذكر في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47% من أعداد الوفيات الراهنة. وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات لكن على مستويات مرتفعة".