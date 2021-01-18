صحة ورشاقة

"الصحة العالمية" تتوقع عددا مأساويا لوفيات كورونا في أسبوع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع وفيات فيروس المستجد (كوفيد-19) في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

 وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب مرض كوفيد-19 على 100 ألف في الأسبوع من أكثر من 93 ألفا الأسبوع الماضي.

وذكر في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47% من أعداد الوفيات الراهنة. وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات لكن على مستويات مرتفعة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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