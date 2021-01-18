شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. التحاليل اللازمة للكشف عن أسباب آلام وتورم الخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع الخصيتان فى جسم الرجل داخل كيسين يسمى كلًا منهما بكيس الصفن، حيث أن مهام الخصيتين الرئيسية هى إنتاج وتخزين الحيوانات المنوية وكذلك إنتاج هرمون التستوستيرون، وهناك العديد من المشاكل قد يعانى منها الرجل فى الخصيتين مثل الشعور بألام أو التورم لذلك ينصح وقتها بالذهاب للطبيب للخضوع إلى الفحوصات اللازمة لمعرفة أسباب مشاكل الخصية، وفقًا لما ذكره موقع "Mayoclinic".

هناك العديد من السباب الشائعة لحدوث آلام أو تورم بالخصيتين، وهى:

1- تجمع السائل فى المنطقة المحيطة بالخصية وهى حالة تسمى طبيًا بـ(القيلة المائية).

2- حدوث عدوى والتهابات ناتجة عن بعض أنواع الفيروسات أو الأمراض المنقولة جنسيًا، مثل جرثومة الكلاميديا.

3- الفتق الأربى، وهى حالة طبية يخرج فيها جزء من الأمعاء من مكانه الطبيعى بالجسم ويسبب بضغط على الخصيتين ما يؤدى للشعور بألم.

3- التعرض لإصابة أو جرح بالخصية.

4- المعاناة من دوالى الخصية.

5- الإصابة بسرطان الخصية.

التحاليل الطبية اللازمة لتشخيص أسباب مشاكل الخصية:

1- عمل مسح للكشف عن أى عدوى منقولة جنسيا، وذلك فى حال وجود (مفرزات) يتم أخذ عينة منها وتحليلها بالمعمل للكشف عن وجود إصابة بالسيلان والمتدثرة.

2- اختبار البول للتأكد من عدم وجود أى شيء غير طبيعى بالخصيتين.

3- الفحص بالموجات فوق الصوتية بأشعة دوبلر الملونة يمكن أن يحدد ما إذا كان تدفق الدم للخصيتين أقل أو أعلى من الطبيعى وهو يؤكد ما إذا كانت هناك التهابات بالخصية من عدمها.