شكرا لقرائتكم خبر عن التلعثم وطنين الأذن والعجز عن النطق أحدث مضاعفات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن مضاعفات جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، بعد تحوره في العديد من الطفرات الجديدة، وكان أحدث تلك الأعراض إصابتك بالتلعثم وطنين الأذن، ما يشير إلى آثار الإصابة بالفيروس على الأعضاء المختلفة للجسم من الرأس إلى قدميك.

وأكد التقرير أن من بين المضاعفات الناتجة عن الفيروس الإصابة بمرض الفواق وهى وهي العضلة الفاصلة بين صدرك وبطنك وتلعب دورًا مهمًا في عملية التنفس، ما يؤكد أن السعال وارتفاع درجات الحرارة والصداع الشديد لم يصبحوا الأعراض الوحيدة المرافقة للإصابة بالفيروس التاجى.



مضاعفات كورونا

وأوضح التقرير أن عدم الانتباه وتراجع مستويات التركيز، بالإضافة إلى إصابتك بما يعرف "كوفيد تو" وهو عبارة عن إصابتك بتورم الأصابع، من ضمن أعراض الفيروس التاجى أيضًا.

وتناول التقرير تسجيل إحدى المضاعفات النادرة التي لحقت بمصابة فرنسية لم تتجاوز الـ 33 عاما من عمرها، بعد اصابتها بالفيروس، حيث عثر عليها عارية في منزلها بعد سماعها أصوات غريبة نتيجة مضاعفات طنين الأذن، على الرغم أنها لم يكن لديها تاريخ من المرض العقلي، ولم تسجل إصابات بمعدل ضربات القلب وضغط الدم .



الاصابة بطنين الاذن من مضاعفات كورونا

وأوضح التقرير أن الفيروس يغزو الجهاز العصبى المركزي ويتسبب في عواقب عصبية ونفسية متعددة، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية النادرة عن الفيروس، حيث عانى بعض المصابين من ردود فعل نفسية للعدوى ناجمة عن التهاب في الدماغ.

وأشار الخبراء إلى أن فقدان الكلام والعجز عن النطق من أبرز المضاعفات الناتجة عن الفيروس التاجى، فضلاً عن الإصابة بالتلعثم، نظرا لأن الفيروس يتسلل إلى الجهاز العصبي المركزي ويهاجم خلايا الدماغ المسئولة عن التحكم في الكلام.

ومن أبرز المضاعفات أيضا تساقط الشعر المفاجئ، ورنين في الأذنين، وازدواج الرؤية، وصعوبة التبول كعلامات أولى محتملة لعدوى كوفيد.