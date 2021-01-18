كورونا يتراجع في فلسطين.. انخفاض بالإصابات والوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تراجعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع استمرار فرض إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 237 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 171757، تعافى منها 158073 وتوفي 1879.‭