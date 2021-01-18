170 يحضرون قداسا بلا كمامات في برلين.. وتحرك حاسم من الشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فضت الشرطة الألمانية قداسا شارك فيه أكثر من 170 شخصا في العاصمة برلين بسبب انتهاكات جسيمة لقواعد احتواء جائحة كورونا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، الإثنين، إن الشرطة وجدت في قاعة بداخل إحدى الكنائس في حي جزوندبرونن 170 شخصا، بالإضافة إلى أطفال مساء الأحد.



وأضافت أن المصلين لم يكونوا مرتدين أقنعة، ولم يحافظوا على المسافة الآمنة لتجنب انتقال محتمل للعدوى، كما كان هناك غياب لتدابير النظافة وقوائم الحضور.

وبحسب بيانات الشرطة، ذكر القس أنه كان من المخطط إقامة قداس صغير، لكن عدد الزوار زاد بعد ذلك.

وحررت الشرطة بلاغات بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات نظامية ضد أكثر من 100 شخص.

وكانت شرطة برلين فضت مساء السبت حفل زفاف بالقرب من الكنيسة شارك فيه 60 شخصا.