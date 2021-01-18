صحة ورشاقة

170 يحضرون قداسا بلا كمامات في برلين.. وتحرك حاسم من الشرطة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فضت الشرطة الألمانية قداسا شارك فيه أكثر من 170 شخصا في العاصمة برلين بسبب انتهاكات جسيمة لقواعد احتواء جائحة .

وقالت متحدثة باسم الشرطة، الإثنين، إن الشرطة وجدت في قاعة بداخل إحدى الكنائس في حي جزوندبرونن 170 شخصا، بالإضافة إلى أطفال مساء الأحد.

وأضافت أن المصلين لم يكونوا مرتدين أقنعة، ولم يحافظوا على المسافة الآمنة لتجنب انتقال محتمل للعدوى، كما كان هناك غياب لتدابير النظافة وقوائم الحضور. 

وبحسب بيانات الشرطة، ذكر القس أنه كان من المخطط إقامة قداس صغير، لكن عدد الزوار زاد بعد ذلك. 

وحررت الشرطة بلاغات بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات نظامية ضد أكثر من 100 شخص. 

وكانت شرطة برلين فضت مساء السبت حفل زفاف بالقرب من الكنيسة شارك فيه 60 شخصا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا