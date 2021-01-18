شكرا لقرائتكم خبر عن تقرحات الفم علامة على إصابتك بكورونا.. أحد أعراض الفيروس النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من المرضى من أعراض غريبة لفيروس كورونا لم تدرجها منظمة الصحة العالمية بعد، فقد حذر تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن، من وجود أعداد متزايدة من الإصابة بتقرحات الفم الغريبة بين مرضى فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthsite

تعد الحمى والسعال الجاف والإرهاق من أكثر أعراض كورونا شيوعًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لفيروس كورونا، فقدان حاسة التذوق أو الشم، أو الأوجاع والآلام، أو الصداع، أو التهاب الحلق، أو احتقان الأنف، أو احمرار العينين، أو الإسهال، أو الطفح الجلدي، ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من المرضى يعانون أيضًا من أعراض غريبة مثل تقرحات الفم ، والتي لم تدرجها منظمة الصحة العالمية حتى الآن على أنها أعراض كورونا، وفقًا لما قاله عالم الأوبئة.

أكد تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن، في تغريدة إنه يرى المزيد من المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأعراض الغريبة.

وأوضح أنه "لا يزال واحد من كل 5 أشخاص مصابين بفيروس كورونا يعانى من أعراض أقل شيوعًا لا تظهر في قائمة الصحة العامة بإنجلترا PHE مثل الطفح الجلدي، رؤية أعداد متزايدة من تقرحات الفم الغريبة، موضحًا أنه إذا كانت لديك أعراض غريبة أو حتى مجرد صداع وإرهاق فابق في المنزل.

لم يتم تضمين هذه الأعراض الفموية أيضًا ضمن أعراض كورونا المدرجة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتعليقًا على منشور سبيكتور، كشفت إحدى مستخدمي تويتر، أن لديها أيضًا مجموعة غريبة من علامات اللسان التي تتطابق تقريبًا مع الصورة التي شاركها اختصاصي الأوبئة، لكن طبيبها العام شخصها على إنه لسان جغرافي.

وقال الموقع ، إن اللسان الجغرافي هو حالة التهاب فموية حميدة تؤدي إلى ظهور نمط شبيه بالخريطة على اللسان، ينتج عن فقدان النتوءات الصغيرة الشبيهة بالشعر (الحليمات) على سطح لسانك، أولئك الذين يعانون من هذه الحالة لديهم بقع حمراء ناعمة بأشكال وأحجام مختلفة على ألسنتهم.

لدي مجموعة غريبة من علامات اللسان التي تكاد تكون متطابقة مع هذه الصورة، لقد ظهروا منذ حوالي شهرين وتم تشخيصهم على أنهم لسان جغرافي من قبل الطبيب العام.

لماذا يجعل فمك عرضة لفيروس كورونا؟

افترض الباحثون أن وفرة مستقبلات ACE2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين) في أنسجة الفم قد تجعل الفم منطقة معرضة لفيروس كورونا، يُعد مستقبل ACE2 مكونًا رئيسيًا في عدوى كورونا لأنه يسهل دخول الفيروس إلى الخلايا المضيفة المستهدفة.

هناك أيضًا دراسات تدعم ادعاء البروفيسور سبيكتور بوجود أعراض مصاحبة للفم واللسان بسبب كورونا، على سبيل المثال، أفاد بحث نُشر في مجلة Nature Journal Evidence- العام الماضي عن ثلاثة مرضى كورونا عانوا من تقرحات في الفم.

كما أجرت مجلة جاما للأمراض الجلديةJAMA Dermatology دراسة وصفت 21 مريضًا بفيروس كورونا في إسبانيا يعانون من طفح جلدي، من بين هؤلاء المرضى، أصيب 6أفراد (29%) أيضًا بطفح جلدي في الفم.

ناقش مقال في نيويورك تايمز أيضًا مشاكل الفم مثل تساقط الأسنان، واللثة الحساسة، وتحول الأسنان إلى اللون الرمادي، وتشقق الأسنان بين الناجين من كورونا، وفقًا للخبراء ، يؤثر كورونا على مختلف الأشخاص بطرق مختلفة، في حين أن معظم المصابين يصابون بمرض خفيف إلى متوسط​​، قد يصاب البعض بأعراض حادة مثل ضيق التنفس، وفقدان الشهية ، والارتباك، والألم المستمر أو الضغط في الصدر، وقد يحتاجون إلى دخول المستشفى.

وقال الموقع ، إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال المرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الضغط أو فقدان الكلام أو الحركة ، تنصح منظمة الصحة العالمية بالتماس الرعاية الطبية على الفور.