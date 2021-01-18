شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: واحد من بين كل 8 متعافين من كورونا في بريطانيا يتوفى بسبب المضاعفات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

خلصت دراسة بريطانية إلى أن نحو ثلث المتعافين من فيروس كورونا يعودون للمستشفيات مرة أخرى خلال خمسة أشهر من تعافيهم.



كما ذكرت الدراسة إن واحدا من بين كل ثمانية متعافين من الفيروس يتوفى بسبب مضاعفات متعلقة بالفيروس.

وتوصل الباحثون في جامعة ليستر البريطانية ومكتب الاحصاءات الوطنية إلى أن من بين 47 ألفا و 780 شخصا خروجوا من المستشفى خلال الموجة الأول، عاد 4ر29% للمستشفى خلال 140 يوما، وتوفي 3ر12% بسبب مضاعفات الاصابة.

وذكر الباحثون إلى أن التأثيرات المدمرة طويلة المدى للإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تتسبب في إصابة الكثير من المتعافين بمشاكل في القلب و بالسكري وبأمراض مزمنة في الكبد والكلى.

وقال الباحث القائم على الدراسة كامليش خونتي، استاذ الرعاية الأولية لمرضى السكري و الطب الخاص بالأوعية الدموية في جامعة ليستر، لصحيفة تليجراف البريطانية إن هذه تعد " أكبر دراسة للأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف" يبدو أن المتعافين يعودون لمنازلهم، ويصابون بالتأثيرات طويلة المدى للفيروس، ويعودون للمستشفى ويموتون. رصدنا عودة 30 % تقريبا من المتعافين للمستشفيات، هذه نسبة كبيرة".

ولم تخضع الدراسة بعد لمراجعة من جانب جهات بحيثة مماثلة، كما أن هذه الاحصاءات المقلقة تستند على بيانات أولية.

ولكن خونتي قال إنه فوجئ بعودة متعافين من فيروس كورونا للمستشفى لإصابتهم بأمراض مختلفة، مضيفا أن الكثيرين عانوا من مزيد من المضاعفات.

وأوضح" لا نعلم ما إذا كان فيروس كورونا قام بتدمير خلايا بيتا التي تنتج الانسولين، لذلك يصاب الشخص بالنوع الأول من مرض السكري، أو ما إذا كان يسبب مقاومة الانسولين فيصاب الشخص بالنوع الثاني ، ولكننا نرى تشخيصات مفاجئة جديدة للسكرى".

وتسجل الحكومة البريطانية حاليا حالات الوفاة على أنها مرتبطة بفيروس كورونا في حال توفى المريض بعد 28 يوما من ثبوت إيجابية إصابته بالفيروس.

ولكن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أعلى بكثير إذا عاد الآلاف من المتعافين من الفيروس للمستشفى وهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة بعد أشهر من إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان مكتب الاحصاءات الوطنية قد قال في كانون أول/ديسمبر الماضي إن شخصا من بين كل عشرة من الذين أصيبوا بفيروس كورونا يعاني من التأثيرات طويلة المدى للفيروس، حيث تستمر الأعراض ثلاثة أشهر أو أكثر.

وتشمل الأعراض الشائعة الارهاق الشديد وضيق التنفس ومشاكل تتعلق بالذاكرة والتركيز.

وتعليقا على هذه الدراسة، قالت كريستينا باجيل، مديرة وحدة الأبحاث السريرية في جامعة لندن في تغريدة" هذه دراسة مهمة، فيروس كورونا له تداعيات أكبر من الوفاة. فهناك عبء كبير من المرض طويل المدى بعد دخول المستشفى بسبب الاصابة بالفيروس".