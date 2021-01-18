إنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الجوارح بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت حديقة حيوان هندية تقديم الدجاج طعاما للطيور الجارحة مثل الصقور والنسور والبوم، وذلك مع تفشي إنفلونزا الطيور في أكثر من 10 ولايات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الاختبارات الأولية التي تقيس استجابة أجسام مضادة معينة لطائر من نوع بومة السمك البنية نفق في حديقة الحيوان الوطنية في نيودلهي، أثبتت إصابة الطائر بفيروس "إتش 5-إن 8"، وفقا لوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ.



وأضافت الوزارة مطلع هذا الأسبوع أنه تم عزل الطيور في حديقة الحيوان.

وقالت وزارة تربية الحيوانات، في بيان منفصل في وقت متأخر الأحد، إنه تم تأكيد المزيد من حالات النفوق للغربان وطيور البلشون والبجع والحمام والدواجن بسبب إنفلونزا الطيور في ولايات ماهاراشترا وماديا براديش وتشهاتيسجاره وأوتاراخاند ودلهي. وأضافت أن عمليات الإعدام مستمرة.

ويهدد تفشي المرض في ثاني أكبر منتج للبيض في العالم صناعة الدواجن التي تتعافى بعد تراجع الأسعار العام الماضي وسط تكهنات بأن الدجاج قد ينشر فيروس كورونا.

ويعمل بهذه الصناعة التي يبلغ حجمها 14 مليار دولار بشكل مباشر أو غير مباشر 5 ملايين شخص وتدعم 25 مليون منتِج.

وحثت الحكومة الاتحادية بعض الولايات المتضررة على إعادة النظر في قراراتها بحظر بيع الدواجن ونصحتها بالسماح للبائعين بالحصول على الدجاج من المناطق غير المصابة.