صحة ورشاقة

الحكم على نائب رئيس «سامسونج» بالسجن عامين ونصف في قضية رشوة

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حكمت محكمة كورية جنوبية، اليوم الاثنين، على جاي واي. لي، نائب رئيس شركة سامسونج إلكترونيكس، بالسجن عامين ونصف، الأمر الذي ستكون له عواقب شديدة على قيادته لشركة التكنولوجيا العملاقة.

وبذلك سيبتعد «لي» في الوقت الحالي عن اتخاذ القرارات المهمة في سامسونج إلكترونيكس في وقت تسعى فيه الشركة للتغلب على المنافسين. كما لن يتمكن من الإشراف على عملية توزيع ميراث والده الذي توفي في أكتوبر.

وأُدين «لي»، 52 عامًا، بدفع رشوة لأحد مساعدي رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك جون هاي وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات عام 2017. ونفى ارتكاب أي مخالفة وتم تخفيف الحكم ووقف تنفيذه في الاستئناف وأُفرج عن لي بعدما قضى عاما في السجن.

وبعد ذلك أعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة سول العليا التي أصدرت حكمها اليوم.

وأدانت المحكمة لي بالرشوة والاختلاس وإخفاء عوائد نشاط إجرامي بحوالي 7.8 مليون دولار.

وبعودة «لي» إلى السجن، سيتم احتساب العام الذي قضاه رهن الاعتقال ليتبقى له 18 شهرا خلف القضبان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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