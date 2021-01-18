شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أمريكية: سلالات كورونا الجديدة تقلل فعالية اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة CDC، من أن سلالة فيروس كورونا واحدة على الأقل أظهرت مقاومة للقاحات، لكن المسئولين يصرون على أن اللقاحات لا تزال فعالة، ما أثار القلق من أن اللقاحات الحالية لن تكون فعالة، وفقًا لما نشر بشبكة foxnews.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي أستاذة بجامعة هارفارد وقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية،"لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الفيروسات تتحور، ليس فقط فيروس كورونا ولكن أي فيروس، حتى الآن، يبدو أن الفيروس القادم من المملكة المتحدة أكثر قابلية للانتقال، ليس لدينا أي معلومات عما إذا كان يتهرب من لقاحاتنا".

وأضافت والينسكى: "لدينا مؤشرات على أنه من المحتمل ألا يحدث ذلك، وعد بأن هناك "دراسات إضافية" تبحث في فعالية السلالات الجديدة المختلفة، لكن برينان أثار تقريرًا خاصًا بأن سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من فيروس كورونا مقاومة للعلاجات بالأجسام المضادة.

وأوضحت والينسكي أنها سمعت أشياء مماثلة عن الأجسام المضادة المستخدمة في علاجات مثل علاج ريجينيرون المستخدم في علاج الرئيس دونالد ترامب، لكن هناك مخاوف ليس فقط بشأن السلالات الجنوب أفريقية والبرازيلية ولكن من أن السلالات الأخرى في المستقبل قد يكون لها مقاومة لتلك الأجسام المضادة ، التى لن تتوقف فعاليتها تماما، ولكن ستقل بنسبة كبيرة.

وأوضحت أن أفضل طريقة للتعامل مع المشكلات المحتملة الناشئة عن الطفرات هي اكتشافها في أسرع وقت ممكن، مطالبة المسؤولين بالتأكد من أن نظام الصحة العامة لديه الموارد اللازمة ليكون فعالًا، فقد يكون مصدر القلق الرئيسي أن نقص الاستثمار قد يؤخر تزيع اللقاحات ، بعد أن أثبتت سلالة المملكة المتحدة الجديدة من الفيروس أنها أكثر قابلية للانتقال، وقد يكون ذلك بمثابة مشكلة لضمان بيئة آمنة في المدارس، وستنظر الإدارة "بعناية" في أفضل السبل لاستثمار الموارد لضمان أن المدارس قادرة على التعامل مع متطلبات بيئة أكثر أمانًا.