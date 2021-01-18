شكرا لقرائتكم خبر عن خبير الأمراض المعدية بأمريكا: طرح لقاحي جونسون واسترازينيكا خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن هدف الرئيس المنتخب جو بايدن المتمثل في تقديم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 100 يوم الأولى من رئاسته "أمر ممكن تمامًا وذلك وفقا لما نشر فى موقع رويترز Reuters.

وأضاف فاوتشى، إن لقاحين جديدين قيد التطوير بواسطة AstraZenecaشركتى استرازينيكا وجونسون آند جونسون و Johnson & Johnson يمكن تقديمهما "قريبًا جدًا" إلى المنظمين الأمريكيين للموافقة عليهما، مما سيزيد من سرعة تقديم اللقاحات،موضحا "نحن على بعد أسابيع، وليس أشهر.

وأكد أن المزيد من اللقاحات إلى جانب ارتداء الأقنعة، وتجنب الحشود، سيكون أفضل طريقة للولايات المتحدة لمعالجة سلالة جديدة أكثر عدوى لفيروس كورونا.

وتابع: "إذا تمكنا من تطعيم الغالبية العظمى من السكان فسنكون في حالة جيدة للغاية، ويمكننا التغلب على السلالة المتحورة.

جاءت تصريحات فاوتشي وسط انتقادات للوتيرة التي تدير بها الولايات المتحدة للقاحات كورونا والذى أودى بحياة أكثر من 390 ألف شخص في البلاد، تم تطعيم حوالي 10.6 مليون أمريكي حتى الآن، أي ما يعادل نصف عدد الذين كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل في تلقيهم للقاح بحلول نهاية عام 2020.

قال بايدن، إن زيادة تسريع التطعيمات ستكون إحدى أولوياته القصوى عندما يتولى منصبه يوم الأربعاء.

وأكد فاوتشي"الشيء الوحيد الواضح هو أن مسألة الحصول على 100 مليون جرعة في أول 100 يوم أمر ممكن بالتأكيد"، جدوى هدفه واضحة تمامًا، ليس هناك شك في ذلك، يمكن القيام بذلك.