افضل جبن للدايت

بيروت - نادين محمد - الغالبية من أنظمة الدايت تنهي عن تناول الجبن لاحتوائه على نسب عالية من الدهون، وبالتالي كمية مرتفعة من السعرات الحرارية التي تعتبر الفيصل في تخسيس الوزن التي ترتكز على استهلاك سعرات حرارية أقل وحرق سعرات أكبر، وهذا يستدعي من متبعات أنظمة الرجيم واللواتي يحبذن تناول الجبن الاطلاع على بعض أنواع الجبن التي يمكن تناولها في الدايت.

ما هي أفضل أنواع الجبن للدايت؟



لا يمكن تحديد أفضل أنواع الجبن التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية، ولكن من خلال هذه السطور التالية، سنلقي الضوء على مميزات بعض أنواع الجبن ونسب السعرات الحرارية فيها والتي لا ضرر من تناولها في الدايت.



جبن الحلوم للدايت



جبن الحلوم من أكثر أنواع الجبن التي يسمح بتناولها خلال الدايت، يصنع من حليب الغنم والماعز وأحياناً من حليب الأبقار، غني بالبروتين ونسب الدهون فيه متوسطة. بالرغم من أن جبن الحلوم يتضمن نسباً عالية من الملح، إلا أنه يحتوي ¼ كوب منه على 75 سعرة حرارية فقط.

جبن الموتزاريلا للدايت



يعتقد البعض أن جبن الموتزاريلا لا يتماشى مع الدايت، إلا أنه معتدل السعرات الحرارية، كوب واحد منه يحتوي على 80 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتين.

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جبن الفيتا للدايت



ينصح باختيار أنواع جبن الفيتا المصنوعة من الحليب الطبيعي القليل الدسم والخالية من الدهون النباتية. يحتوي كوب واحد من جبن الفيتا على 75 سعرة حرارية فقط.

جبن الريكوتا للدايت



جبن إيطالي يصنع من المصل أو الجزء السائل من الحليب بعد فصله أثناء صناعة أنواع أجبان أخرى، سواء كان حليب بقر، غنم أو، وفي بعض الأحيان من حليب الجاموس الإيطالي. يحتوي جبن الريكوتا على نسبة عالية من الماء، بالمقابل على نسب منخفضة من الدهون والملح، غني بالبروتين وفيتامين D. أما بالنسبة للسعرات الحرارية، يحتوي ½ كوب من جبن الريكوتا المصنع من الحليب الكامل الدسم على 180 سعرة حرارية.





جبن القريش للدايت



يمكن تناوله في أنظمة الرجيم دون الخوف من زيادة الوزن، إذ يحتوي جبن القريش على نسبة منخفضة من الدهون، تقابلها نسبة عالية من البروتين، في حين أن كوب واحد من جبن القريش الكامل الدسم يحتوي على 220 سعرة حرارية، أما كوب من جبن القريش القليل الدسم يحتوي على 160 سعرة حرارية.

جبن المثلثات



هذا النوع من الجبن لا يعد خيار صائباً للدايت، إذ يحتوي المثلث الواحد على 50 سعرة حرارية، أما جبن المثلثات القليلة الدسم، يحتوي المثلث الواحد على 35 سعرة حرارية.



