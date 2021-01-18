شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك السحرى للشفاء من كورونا فى أسرع وقت.. تناول البرتقال والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر العديد بالفزع عند الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل تفاقم الأعراض عند بعض الحالات المصابة، لذا يكون النظام الغذائي هو طريقك الوحيد لعبور تلك الأزمة الصحية بسلام، من خلال التركيز على الأطعمة الصحية التي تعزز من قدرة جهاز المناعى والتي لابد أن تكون غنية الفيتامينات خاصة فيتامين سى.

وحدد تقرير نشر فى موقع تايمز ناو الهندية - timesnownews أبرز الأطعمة التي تمنحك سرعة الشفاء من الفيروس التاجى:

1.البرتقال

البرتقال مصدر جيا لفيتامين سي، الذى يساعد في تكوين الأجسام المضادة وويساعدك فى إتمام عملية الشفاء، لذا فهو يعزز قدرة جهاز المناعة لديك، بالإضافة إلى تناول الكيوي والفراولة والأطعمة الحمضية الأخرى.

2.اللوز

يعد اللوز مصدر غني بفيتامين هـ الذى يعمل كمضاد للأكسدة، مما يزودك بالطاقة مثل الأفوكادو والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين E لتسريع عملية الشفاء.

3.البيض

مصدرغني بالبروتين، الذى يعد هاما لمرحلة مابعد الشفاء لأنه يحتوي على أحماض أمينية تحمي جسمك من مسببات الأمراض.

4.الفاصوليا

تحتوي على نسبة عالية من الزنك، تعزز من قدرة الجهاز المناعى وتساعد جسمك على محاربة السموم.



الفاصوليا

5. تناول السوائل

حاول استهلاك أكبر عدد ممكن من السوائل الى تمكنك من مقاومة الفيروس، من خلال تناول عصائر الفاكهة وعصائر الخضار وشرب ما لا يقل عن 8 لترات من الماء كل يوم.