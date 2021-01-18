شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تجمد الكتف.. تعرف على الأسباب والأعراض وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمد الكتف هو حالة تسبب ألمًا شديدًا وتيبسًا في مفصل الكتف، ويمكن أن يتفاقم الألم الناجم عن ذلك بمرور الوقت قبل أن يختفي في النهاية، وقد يتألم كتفك لأكثر من عام.

ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth"، تستمر هذه الحالة في الغالب من 6 أشهر إلى سنة، في مرضى مختلفين، وفي حالات نادرة، لا يشفى الكتف أبدًا ويبقى متجمدًا مدى الحياة.

يتكون كتفك بشكل أساسي من ثلاث عظام تشكل مفصل كروي ومقبس، هي ذراعك العلوي (عظم العضد)، لوح الكتف (الكتف)، وعظم الترقوة (الترقوة)، حول هذه العظام، هناك نسيج يربط الكتفين معًا، تُعرف باسم كبسولة الكتف. عندما يكون لدى الشخص كتف متجمدة، يكون هناك ضيق في الكبسولة في كتفك،و تصبح الكبسولة صلبة ومضغوطة للغاية ، مما يجعل الحركة صعبة.

أعراض تجمد الكتف

تتمثل الأعراض الرئيسية الملحوظة في الكتف المتجمد في الألم والتصلب اللذين يعيقان حركة الكتف تمامًا، إذا حدث تجمد بالكتف، فقد تشعر بألم خفيف وخفيف طوال اليوم، وقد تشعر أيضًا بألم في العضلات المحيطة به، خاصة منطقة العضد.

يمكن أن يزداد ألمك سوءًا في الليل، ما يؤدي أيضًا إلى الأرق، وتكون الحركة صعبة ، لكن إذا حاولت تحريك كتفك، فقد تسبب ألمًا شديدًا. لذلك ، لا توجد الكثير من أعراض تجمد الكتف باستثناء الألم والتصلب.

أسباب الكتف المتجمد

لا يوجد سبب محدد وراء الكتف المتجمد، فالكبسولة المقيدة تجعل الحركة صعبة للغاية، وفقًا للأطباء فإن الكتف المتجمد أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا ولا يتعلق بالجنس.

حتى الأطباء ليسوا متأكدين من سبب الإصابة بتجمد الكتف، ولكن من المرجح أن يحدث ذلك عند مرضى السكري، علاوة على ذلك، يمكن أن يحدث الكتف المتجمد أيضًا بعد الجراحة أو السكتة الدماغية أو كسر الكتف والذراع.

عوامل خطر تجمد الكتف

الكتف المتجمد ليس مرتبطًا بالعديد من الأمراض ولكنه يمثل خطرًا أكبر للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، علاوة على ذلك ، فإنه يمثل أيضًا خطرًا كبيرًا إذا كنت في فترة التعافي من أي إجراء طبي بخلاف حركة الذراع مثل السكتة الدماغية.

تشير إحدى الدراسات إلى أن حوالي 10-20٪ من مرضى السكري يعانون من حالة تجمد في الكتف.

وترتبط أيضًا مشكلات طبية أخرى مثل أمراض القلب والغدة الدرقية ومرض باركنسون بتجمد الكتف، لذلك، من المهم لمريض السكر أن يحافظ على مستوى السكر في الدم مضبوطًا لتجنب تجمد الكتف، لذا يجب على مرضى السكر أيضًا الحفاظ على أكتافهم في حالة حركة منتظمة.