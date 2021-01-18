شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعراض يجب على الناجين من السرطان الحذر منها.. أبرزها الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن النجاح في علاج السرطان أمر جيد لكن للبقاء بصحة جيدة أكد الأطباء إنك بحاجة إلى مراقبة الأعراض الأخرى، بما في ذلك تغيرات الرؤية والصداع ومشاكل التوازن، في هذا التقرير نتعرف على 9 أعراض يجب على الناجين من السرطان الحذر منها، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

ولا يدرك العديد من الناجين من السرطان أن 25٪ من الأشخاص الذين نجوا من بعض أنواع السرطان الشائعة يصابون بورم في المخ ولا تنشأ أورام الدماغ هذه في الدماغ ولكنها في الواقع خلايا سرطانية من الورم الأصلي تنتقل إلى الدماغ عبر مجرى الدم وعندما يحدث هذا ، يطلق الأطباء على هذه الأورام نقائل الدماغ.

وقال جراح الأعصاب جين بارنيت: "حوالي ثلث المرضى الذين يعانون من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا - سرطان الرئة والثدي والكلى وسرطان الجلد - معرضون لخطر الإصابة بنقائل الدماغ".

وقال الدكتور بارنيت إن الاكتشاف المبكر يمكن أن يساعد الأشخاص في الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب ولتجنب المضاعفات الخطيرة، لهذا السبب يجب أن تكون يقظًا وتنتبه لأعراضك.

9 أعراض يجب على الناجين من السرطان الحذر منها

إذا كنت مصابًا بالسرطان وعانيت من هذه الأعراض ، فتأكد من إخبار طبيبك:

-تغيرات في الرؤية ، مثل الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجزئي.

-الصداع ، وربما الغثيان.

-خدر أو وخز في جزء من الجسم.

-شلل أو صعوبة في تحريك أي جزء من جسمك.

-عدم القدرة على المشي.

-صعوبة في التوازن وزيادة حالات السقوط.

-صعوبة التحدث ، بما في ذلك الكلمات غير المتماسكة أو الكلام غير المتماسك.

-مشاكل في الأنشطة العقلية ، مثل عدم القدرة على القراءة أو معرفة الوقت.

-الصرع أو تشنجات.

-تميل أورام الدماغ النقيلية إلى التطور تدريجيًا ، على الرغم من إمكانية حدوث نوبات شديدة بغض النظر عن أي شيء ، من المهم إخبار طبيبك على الفور حتى يتمكن من تقييمك وعلاجك مبكرًا.