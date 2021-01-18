بريطانيا توسّع حملة التطعيم ضد كورونا بإجراء جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توسع بريطانيا، الاثنين، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.

ياتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه أيضا فرض حجر صحي على جميع الوافدين، تجنّباً لانتشار نسخ متحورة جديدة من الفيروس.



وكانت المملكة المتحدة أصلا رصدت على أراضيها نسخة متحورة تُعتبر أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70% وفقا للسلطات الصحية، وسجلت المملكة أكبر عدد من الضحايا جراء الوباء في أوروبا، بإحصائها أكثر من 89 ألف وفاة.

وبعد أن اتُّهمت حكومة بوريس جونسون منذ بداية الأزمة بأنّها فرضت الحجر بشكل متأخّر جدّاً، وبأنّها أنهته بشكل سريع، باتت الآن تُركّز جهودها على التطعيم الشامل، على أمل أن تتمكن من إنهاء الحجْر الثالث في أوائل مارس/ آذار.

ومنذ بدء حملة التطعيم في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، تلقى أكثر من 3,8 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة، وهي أول دولة غربية تبدأ هذه العملية.

وشمل التطعيم في مرحلة أولى مَن تجاوزوا الثمانين سنة، ونزلاء دور المسنّين والأشخاص الذين يعتنون بهم، وكذلك العاملين الصحّيين في الخطوط الأماميّة، على أن تتوسّع حملة التطعيم اعتباراً من الإثنين.

وقالت وزارة الصحّة في بيان إنّ مراكز التطعيم لديها الإمدادات والقدرة على بدء تطعيم "أولئك الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً والأشخاص الأكثر ضعفاً".

وحدّدت الحكومة هدفاً يتمثّل في تحصين 4 مجموعات تشمل 15 مليون شخص بحلول منتصف فبراير/ شباط.