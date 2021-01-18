كورونا حول العالم.. تراجع وفيات البرازيل ونجاح حملة التطعيم بإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 2 مليون و39 ألفا و695 شخصا على الأقل بفيروس كورونا حول العالم، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الإثنين، استنادا إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 95 مليونا و484 ألفا و331 إصابة مثبتة، فيما تمَّ إعلان تعافي 68 مليونا و190 ألفا و63 مصابا حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تراجع الوفيات في البرازيل





قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 33040 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و551 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أول يوم من 6 تقل فيه الوفيات عن حاجز الألف.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 8 ملايين و488 ألف حالة منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف وفقا لبيانات الوزارة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ انتشار للوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

الصين تسجل 109 إصابات جديدة





سجّلت الصين أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في ظل مخاوف من موجة ثانية نتيجة ارتفاع عدد حالات العدوى بشمال شرق البلاد قبل موسم إجازات رئيسي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، الإثنين، إنها سجلت 109 إصابات جديدة يوم الأحد وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة 93 حالة محلية 54 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين. وسجل إقليم جيلين بشمال شرق البلاد رقما قياسيا بلغ 30 حالة إصابة مما يشير إلى مخاطر ظهور بؤر عدوى جديدة.

ولا تزال الزيادات منخفضة كثيرا بالمقارنة إلى ما شهدته البلاد في ذروة التفشي مطلع 2020، لكن السلطات تطبق حزمة إجراءات مشددة منها فرض العزل العام على 28 مليون نسمة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89336 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.

بريطانيا توسّع حملة التطعيم





ستوسع المملكة المتحدة الإثنين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، في الوقت الذي يبدأ فيه أيضا فرض حجر صحي على جميع الوافدين، تجنّباً لانتشار نسخ متحورة جديدة من الفيروس.

وكانت المملكة المتحدة أصلا رصدت على أراضيها نسخة متحورة تُعتبر أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70% وفقا للسلطات الصحية.

وسجلت المملكة أكبر عدد من الضحايا جراء الوباء في أوروبا، بإحصائها أكثر من 89 الف وفاة.

اعتقال 100 متظاهر خلال احتجاج في أمستردام





اعتُقل نحو 100 متظاهر، الأحد، خلال تجمع حاشد في أمستردام حيث كان حوالي 1000 شخص يحتجون على القيود المرتبطة بكوفيد- 19 وضد الحكومة الهولندية التي استقالت الجمعة.

وتجمع المتظاهرون بعد الظهر في ميدان المتاحف وسط العاصمة الهولندية عقب دعوة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لا تصوّتوا لحكومة روتي مرة أخرى!".

وقدّمت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روتي استقالتها الجمعة على خلفية "فضيحة إعانات الأطفال" المتمثلة بالكشف عن اتهامات بالاحتيال وُجِّهت خطأً إلى آلاف معيلي الأسر.

وكانت السلطات الهولندية اتهمت بصورة خاطئة آلاف المعيلين بالاحتيال والمطالبة بإعانات الأطفال وسط إجبار كثيرين على إرجاع مبالغ طائلة وجعلهم يعانون أزمات مالية حادة.

وقالت بلدية أمستردام في بيان إن المتظاهرين الذين لم يحترم كثير منهم الإجراءات الصحية المفروضة، فرّقتهم الشرطة باستخدام خراطيم المياه.

وأضافت البلدية أن بعضهم رشق حجارة على عناصر الشرطة، مشيرة الى اعتقال نحو 100 شخص.

كوريا الجنوبية





تراجعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أدنى عدد منذ نحو شهرين، الإثنين، على ما يبدو بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة وإجراء عدد أقل من الفحوص خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن السلطات الصحية ظلت يقظة إزاء ارتفاع عدد الحالات المحتمل، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعلنت البلاد تسجيل 389 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 366 إصابة محلية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا إلى 72729 حالة، وفقا لوكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وشهدت الأعداد اليومية ليوم الإثنين انخفاضا حادا من 520 حالة تم إعلانها في اليوم السابق، مسجلة بذلك أقل حصيلة إصابات يومية منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغت الموجة الثالثة من كوفيد- 19 في البلاد ذروتها في 25 ديسمبر/كانون الأول، حيث وصل العدد اليومي لحالات كورونا إلى 1240 حالة، لكن بدأت تظهر علامات على تباطؤ الانتشار منذ ذلك الحين.

وسجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1264، وفقا للسلطات.

دراسة تظهر نجاحا مبدئيا لحملة التطعيم في إسرائيل





أظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتك وفايزر للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما أقل بصورة ملحوظة، وفقا لدراسة أجرتها شركة "كلاليت" للتأمين الصحي.

وقارنت الدراسة مجموعة من حوالي 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاما بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر.

وأضاف: "هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح".

وقال باليسر إنه لم يتم إجراء اختبارات خاصة، ولكن تمت "متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية".

وتتعلق النتائج بالأشخاص في المجموعتين الذين اضطروا إلى إجراء فحوص فيروس كورونا لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم مصابين بالمرض.

وتابع باليسر: "كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33 % في المجموعة التي تلقت التطعيم عنها في المجموعة الأخرى".