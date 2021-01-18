صحة ورشاقة

5 تمارين كارديو سهلة تساعدك على إنقاص وزنك.. منها صعود السلالم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين كارديو سهلة تساعدك على إنقاص وزنك.. منها صعود السلالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمارين الكارديو من التمارين الهامة والسهلة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، ولأن معظمنا لديه جدول عمل مزدحم للغاية ، مما يجعل من الصعب قضاء بعض الوقت في التمرين ولكن من أجل الحفاظ على لياقتنا البدنية وصحتنا، يجب علينا جميعًا تخصيص بعض الوقت في اليوم لنظل نشيطين بدنيًا بممارسة هذه التمارين البسيطة، والتي تكون مثمرة للغاية إذا قمت بممارستها باستمرار، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تمارين الكارديو وأنواعها المختلفة.

Screenshot 2021-01-14 160754
فوائد تمارين الكارديو
 

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يمكن أن تساعدك تمارين الكارديو السهلة أيضًا على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة قلبك وتحسين الدورة الدموية.

يمكن أن تساعد تمارين الكارديو على شد عضلات الساقين والفخذين، كما يمكن أن يجعل الجزء السفلي من جسمك قويًا، ويزيد من قوة التحمل لديك، ويحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة كما أنه يفيد صحة المفاصل والعظام، وهو مفيد لعقلك وينتج هرمونات السعادة.

وفيما يلي 5 تمارين سهلة للكارديو والتي يمكن أن تساعدك على التخلص من السعرات الحرارية:

أفضل 5 تمارين كارديو لصحة جسمك
  الجري
 

الجري هو أبسط تمارين الكارديو فهو يساعد في حرق السعرات الحرارية ، والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وهو أحد أفضل الطرق لبدء يومك إذا كنت مبتدئًا ، فابدأ بجولات قصيرة ثم استمر في مسارات أطول.

Screenshot 2021-01-14 160806
القفز بالحبل
 

القفز بالحبل تمرين سهل وممتع فهو يساعد في بناء قوتك العضلية ، ويعزز قوة كتفك، ويحسن تنسيق جسمك وهو جيد للغاية لرئتيك وقلبك يمكنك البدء بوتيرة بطيئة والانتقال إلى سرعة متوسطة متى سمح جسمك بذلك كما أن القفز بالحبل بوتيرة سريعة يحرق الدهون بسرعة.

Screenshot 2021-01-14 160817
صعود السلالم
 

يعتبر صعود السلالم طريقة أخرى سهلة لخسارة الوزن بسرعة وهذا التمرين البسيط يمكن أن يساعدك على حرق 600-700 سعرة حرارية في اليوم يزيد من قوتك العضلية ويقوي الجزء السفلي من جسمك. على الرغم من أن التمرين يمكن أن يشكل ضغطًا كبيرًا على ركبتيك ومفاصلك، لذا يجب القيام به بعناية.

Screenshot 2021-01-14 160828
ركوب الدراجات
 

يمكنك ممارسة ركوب الدراجات في الهواء الطلق فهو مفيد لعظامك ويقوي أنسجتك.

Screenshot 2021-01-14 160838
السباحة

تفيد السباحة جسمك بالكامل، يمكن أن تساعدك السباحة على حرق 30-35 سعرة حرارية، كما يمكن أن يساعدك في الحصول على الشكل الجيد لجسمك وتحسين قوتك العضلية، إنه تمرين لكامل الجسم، مما يساعد أيضًا على تناسق جسمك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا