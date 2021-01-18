شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين كارديو سهلة تساعدك على إنقاص وزنك.. منها صعود السلالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمارين الكارديو من التمارين الهامة والسهلة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، ولأن معظمنا لديه جدول عمل مزدحم للغاية ، مما يجعل من الصعب قضاء بعض الوقت في التمرين ولكن من أجل الحفاظ على لياقتنا البدنية وصحتنا، يجب علينا جميعًا تخصيص بعض الوقت في اليوم لنظل نشيطين بدنيًا بممارسة هذه التمارين البسيطة، والتي تكون مثمرة للغاية إذا قمت بممارستها باستمرار، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تمارين الكارديو وأنواعها المختلفة.

فوائد تمارين الكارديو

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يمكن أن تساعدك تمارين الكارديو السهلة أيضًا على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة قلبك وتحسين الدورة الدموية.

يمكن أن تساعد تمارين الكارديو على شد عضلات الساقين والفخذين، كما يمكن أن يجعل الجزء السفلي من جسمك قويًا، ويزيد من قوة التحمل لديك، ويحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة كما أنه يفيد صحة المفاصل والعظام، وهو مفيد لعقلك وينتج هرمونات السعادة.

وفيما يلي 5 تمارين سهلة للكارديو والتي يمكن أن تساعدك على التخلص من السعرات الحرارية:

أفضل 5 تمارين كارديو لصحة جسمكالجري

الجري هو أبسط تمارين الكارديو فهو يساعد في حرق السعرات الحرارية ، والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وهو أحد أفضل الطرق لبدء يومك إذا كنت مبتدئًا ، فابدأ بجولات قصيرة ثم استمر في مسارات أطول.

القفز بالحبل

القفز بالحبل تمرين سهل وممتع فهو يساعد في بناء قوتك العضلية ، ويعزز قوة كتفك، ويحسن تنسيق جسمك وهو جيد للغاية لرئتيك وقلبك يمكنك البدء بوتيرة بطيئة والانتقال إلى سرعة متوسطة متى سمح جسمك بذلك كما أن القفز بالحبل بوتيرة سريعة يحرق الدهون بسرعة.

صعود السلالم

يعتبر صعود السلالم طريقة أخرى سهلة لخسارة الوزن بسرعة وهذا التمرين البسيط يمكن أن يساعدك على حرق 600-700 سعرة حرارية في اليوم يزيد من قوتك العضلية ويقوي الجزء السفلي من جسمك. على الرغم من أن التمرين يمكن أن يشكل ضغطًا كبيرًا على ركبتيك ومفاصلك، لذا يجب القيام به بعناية.

ركوب الدراجات

يمكنك ممارسة ركوب الدراجات في الهواء الطلق فهو مفيد لعظامك ويقوي أنسجتك.

السباحة

تفيد السباحة جسمك بالكامل، يمكن أن تساعدك السباحة على حرق 30-35 سعرة حرارية، كما يمكن أن يساعدك في الحصول على الشكل الجيد لجسمك وتحسين قوتك العضلية، إنه تمرين لكامل الجسم، مما يساعد أيضًا على تناسق جسمك.