شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 تمارين رياضية مفيدة لمرضى السكرى.. منها المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة من العادات الصحية المفيدة لمرضى السكري، وأوصت المعاهد الأمريكية للصحة بممارسة التمارين لمدة 150 دقيقة كل أسبوع وتوصي جمعية السكري الأمريكية بعدم تفويت أكثر من يومين على التوالي بدون رياضة، حيث إن التمارين الرياضية لا تقلل من مستويات التوتر فحسب بل قد تخفض أيضًا مستوى السكر في الدم وقد تقلل أيضًا من متطلبات الأنسولين لديك.

5 تمارين رياضية مفيدة لمرضى السكر

حاول أن تعتاد على القيام بالتمارين التالية بشكل منتظم لتمنحك أقصى قدر من الفوائد لمساعدتك في إدارة مرض السكري لديك، ومن السهل نسبيًا ممارستها كل يوم.

المشي

نظرًا لأن أي شخص يمكنه القيام بذلك في أي مكان تقريبًا، فإن المشي هو التمرين الأكثر شيوعًا ويوصى به بشدة لمرضى السكري.

يعد قضاء 30 دقيقة من المشي السريع، خمس مرات كل أسبوع ، طريقة رائعة لزيادة نشاطك البدني يمكنك تقسيم 30 دقيقة إلى جلسات مدتها 10 دقائق ثلاث مرات في اليوم.

رياضة التاي تشي

يستخدم هذا الشكل الصيني من التمارين حركات الجسم البطيئة والسلسة لإرخاء العقل والجسم أظهرت الدراسات أن أولئك الذين أكملوا جلسات تاي تشي يظهرون تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على نسبة السكر في الدم كما أبلغوا عن زيادة الحيوية والطاقة والصحة العقلية.

-اليوجا

هي شكل تقليدي من التمارين، تتضمن اليوجا حركات سلسة تبني المرونة والقوة والتوازن إنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الحالات المزمنة، بما في ذلك مرض السكري. يقلل من التوتر ويحسن وظيفة الأعصاب، ما يؤدي إلى زيادة حالة الصحة العقلية والعافية قد تحسن اليوجا مستويات الجلوكوز في الدم بسبب تحسين كتلة العضلات.

-الرقص

الرقص ليس فقط رائعًا لجسمك إن العمل الذهني لتذكر خطوات وتسلسل الرقص يعزز في الواقع قوة الدماغ ويحسن الذاكرة بالنسبة لمرضى السكري، فهي طريقة ممتعة ومثيرة لزيادة النشاط البدني، وتعزيز فقدان الوزن، وتحسين المرونة، وخفض نسبة السكر في الدم وتقليل التوتر رقص الكرسي، الذي يتضمن استخدام كرسي لدعم الأشخاص ذوي القدرات البدنية المحدودة، يجعل الرقص خيارًا لكثير من الناس في 30 دقيقة فقط ، يمكن للشخص البالغ حرق ما يصل إلى 150 سعرًا حراريًا.

-السباحة

السباحة تمد عضلاتك وترخيها ولا تضغط على مفاصلك، وهو أمر رائع لمرضى السكري. بالنسبة لأولئك المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري ، تظهر الدراسات أنه يحسن مستويات الكولسترول ويحرق السعرات الحرارية ويقلل من مستويات التوتر.

للحصول على أقصى استفادة من السباحة، نوصيك بالسباحة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لمدة عشر دقائق على الأقل وزيادة طول التمرين تدريجيًا.