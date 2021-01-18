شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى إزاى تحافظى على رشاقتك ووزنك من الروتين اليومى لـ"ميجان ماركل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاعتناء برشاقتك والحفاظ على وزنك من أبرز التحديات التي تواجهها خلال فترة الحجر الصحى، الذى فرضته الجائحة العالمية، بعد تفشى فيروس كورونا، خاصة مع إغلاق الصالات الرياضية وزيادة الإفراط في تناول الوجبات والأطعمة التي تزيد من تعرضك للسمنة المفرطة.



ميجان

وكشف تقرير نشرته صحيفة ديلى ستار،عن الروتين اليومى لميجان ميركل خلال فترة الإغلاق التي فرضتها السلطات البريطانية مؤخرا، والذى يعتمد على عدة مهام وعادات تساعدها للحفاظ على رشاقتها وجمالها بأبسط الخطوات:

1.ممارسة التمارين الرياضية التي تعتمد على الرياضيات التنافسية مثل ممارسة رياضة البيلاتيس، وجميعها رياضة تستهدف الاسترخاء البدنى والعقلى، حيث وصفت ميجان رياضة البيلاتيس بأنها أفضل شيء يمكن أن تفعله للجسم، والتي هي عبارة عن حركات ذات مرونة وقوة عضلية تركز على تنسيق وضعية الجسم بشكل صحيح وتقوية منطقة الجذع (وسط الجسم) وتوازن العضلات.

2.ممارسة اليوجا حيث تمارسها "ماركل" وهى لم تتجاوز السابعة من عمرها، حيث تحرض على ممارستها لمدة 15 دقيقة على مدار اليوم، للحصول على قدر من الاسترخاء البدنى والعقلى.



ميركل

3. ممارسة رياضة المشى والركض على الرغم من تجاوزها الـ39 عاما، إلا أنها تحرص على ممارسة تلك الهواية بشكل يومى، حيث تمارسها بحديقة منزلها.

4. القيام بالعديد من التمارين الرياضية داخل منزلها وأبرزها ممارسة رياضة الإطالة وتمرين الدائرة وتمارين الكارديو.