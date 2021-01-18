تطورات طفلك في الشهر الثامن..مع تفاصيل تهمك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 07:14 صباحاً -

كل طفل يختلف في تطور مهاراته عن الآخر، وليس معنى تأخره أنه يعاني من مشكلة ذهنية أو جسدية، لكن يمكن القول إنه مع بداية الشهر الثامن يكتسب الطفل الكثير من المهارات ، ويصبح مهتما وفضوليًا لاستكشاف جديد العالم من حوله، خاصةً أن مهاراته الحركية تبدأ في التطور بشكل كبير، وهاهو وقد أصبح طفلاً جميلاً يتحرك ويصدر أصوات كهديل الحمام، يشاركك الطعام يفضل ويرفض ، يجذب كل ما تتناوله يداه ليقذف به، ويتجه لكل باب مغلق.. مما يجبرك لإعلان حالة الطوارئ بالمنزل ، وإعادة تنظيمه من جديد.الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال معنا يوضح هذه التطورات

ماذا يحدث لطفلك في شهره الثامن؟

مشاعره في نمو وتوهج محبب

طفلك يكبر ويحتاج إلى أغذية تمده بسعرات حرارية كافية ، ونسب معقولة من البروتينات والنشويات والدهنيات والفيتامينات والمعادن

مار أيك؟ السادسة صباحاً لبن، 10 صباحاً وجبة الحبوب، 2 ظهراً زبادي أو خضار مع لحوم في برطمانات.. أو دجاج أو كبد، 6 مساءً مجموعة فواكه أو مهلبية، 10 مساءً لبن

يصل وزنه في هذا الشهر إلى8.500 كجم للذكـورو8،050 كجم للإناث، والطول 69.5 للذكور و67.8 للإناث، ومحيط الرأس 43 سم

طفلك بحركته وحيويته المتدفقة يجبرك على إعلان إعادة ترتيب منزلك؛ بمعنى أن تغلقي أبواب غرف النوم والحمامات..وتعيدي ترتيب المناضد الزجاجية

استبعدي القطع التي يسهل كسرها ؛ طفلك يكتشف العالم من حوله ، ويمكنك جذب انتباهه بأنشطة الرسم أو قراءة القصص

مشاعره في نمو وتوهج محبب؛ يظهر تعاطفه إذا شاهد طفلاً يبكي، ويبكي إذا تركته وحده مع مربيته

يرسل القبلات للأشخاص السعيد برؤيتهم، ويلوح بكفه لوداعهم، ويبدي بعض الخجل من الغرباء

طفلك أصبح أكثر إدراكاً بالبيئة من حوله، يتكون لديه شعور بذاته وبمن حوله، ولا تقلقي إن لم يحبُ حتى الآن؛ هناك أطفال يمشون مباشرة من دون تعلم الزحف

يزحف على بطنه ويحاول التحرك إلى الأمام

تتكون لديه رغبة الحب والكره، وتتربى بداخله نوعية الطعام المناسب له ، يفهم بعض الكلمات ومدلولها خاصة تلك التي تكررها الأم

تقل ساعات نومه لتصبح 13 أو 14 ساعة على مدار اليوم ويأخذ قيلولتي

أبعدي مستحضرات التجميل والتنظيف عن متناول يد طفلك، وأغلقي كل خزائن المطبخ، وغطي أي منافذ مفتوحة، ولا تتركي أمامه أي حبال معلقة أو أي عملات معدنية حتى لا يبلعها

يزحف على بطنه، ويحاول التحرك إلى الأمام أولاً ثم إلى الخلف، يمكنه أيضاً أن يتحرك إلى الأمام وهو جالس

يمسك الأثاث من حوله ويقف مستندا إلى أي شيء منها، يقف إذا أمسك يده شخص ، ويضع رجلاً أمام الأخرى وكأنه يحاول أن يخطو إلى الأمام

يجلس بثبات لدقائق وتكون رجله ممدودة للأمام والأخرى مثنية، وحركة يديه تتيح له أن يمسك لعبة أو قلم

يخاف الغرباء ويتعلق بأمه

يحاول تقليد الكبار بالثرثرة ويصرخ حين يسره حديثهم، ويمكنه تسمية الأشياء بأصواتها كالقطار

ويحاول في هذا الشهر أن يقول: ما - ما - دا - دا، ويستجيب إلى الأصوات المألوفة له .. اسمه، التليفون، مكنسة التنظيف

يخاف من الغرباء ويتعلق بأمه ويحاول مسكها، لا يحب أن يبتعد عن أمه ويفيق من نومه حينما تناديه

يضحك أمام المرآة ويقبل صورته، ويصرخ عالياً لجذب الانتباه إليه، كما أنه يدفع بيده الأشياء التي لا يحبها ولا يرغب فيها... ويستجيب لكلمة: لا

المهارات الحركية للطفل في الشهر الثامن

الجلوس بمفرده دون دعم

تمرير الأشياء من يد إلى أخرى، التدحرج من الأمام للخلف أو العكس (يستطيع قلب نفسه على بطنه أو على ظهره دون مساعدة).

الجلوس بمفرده دون دعم، تحريك النصف السفلي والمؤخرة لأعلى ولأسفل عند الوقوف

الاستناد إلى الركبتين واليدين مع تحريك الجسم للأمام والخلف، الحبو للخلف وهو جالس مستندًا إلى مؤخرته.

يحبو بالفعل، الوقوف مستندًا إلى قطع الأثاث، الإمساك بالأشياء بإصبعي السبابة والإبهام مع إبقاء الأصابع الأخرى مفتوحة.

تطور البصر ورؤية محتويات الغرفة جيدًا، إذ يصبح نظره تقريبًا مثل البالغ ويستطيع تمييز ما حوله بوضوح.

مهارات الطفل الذهنية في الشهر الثامن

عمل أصوات تدل على السعادة أو الغضب

عمل أصوات واضحة تعبر عن مشاعره مثل السعادة أو الغضب أو الشعور بالحزن.

الاستجابة بتعبيرات وجهه أو بالأصوات عند التحدث إليهن مع التعرف على الوجوه المألوفة.

الاستجابة للأشخاص الغريبة بمشاعر مثل الخوف، البكاء، الذهاب للأم أو الأب، النظر إلى المرآة بشكل مستمر.

الاستجابة بالنظر أو بالصوت عند نطق اسمه، بدء نطق بعض الحروف بطريقة واضحة.

التفاعل مع مشاعر المحيطين بالحزن أو السعادة، محاولة اكتشاف العالم بالتذوق واللمس.

الإشارة إلى الأشياء عبر الغرفة والبحث عنها، فهم الكلمات الأساسية

ساعدي طفلك على اكتساب المزيد

امنحيه الفرصة ليكتشف العالم الخارجي بأمان

طفلك الآن يريد أن يستكشف ما حوله ويدفعه فضوله للحركة وإمساك الأشياء للتعرف عليها

امنحيه الفرصة ليكتشف العالم الخارجي بأمان، بتأمين الغرفة التي يقضي فيها معظم اليوم، وضعي حوله بعض الألعاب البسيطة التي لا تمثل خطورة عليه

طفلك يختبر ما حوله بوضعه في فمه أو لمسه، الحل.. يمكنكِ استخدام المكعبات أو الألعاب المحشوة، بعض أدوات المطبخ البلاستيكية

لا مانع من استخدام علب حبوب الإفطار الفارغة، وغيرها، لإثارة انتباهه وتحفيزه على الحركة في محاولة للتعرف عليها.

علمي الطفل بعض الكلمات البسيطة ونطقها بطريقة واضحة وببطء حتى يحاول تقليدك، وحاولي تكرار الكلمات نفسها يوميًا

اجعليه يطعم نفسه ويحاول الإمساك بقطع الفاكهة

كل هذا بهدف حفظها، اختاري الكلمات ذات المقاطع الصوتية البسيطة مثل ماما، بابا، والكلمات التي تتكرر بشكل يومي مثل الكرة أو العروسة

حان الوقت لتبدئي القراءة مع طفلك، ، اختاري الكتب المصورة أو المجسمة لشد انتباهه، وحددي وقتًا معينًا لذلك، ويُفضل قبل النوم

أشيري إلى الصور في أثناء القراءة حتى يستطيع الربط بين الصورة والكلمة التي تعبر عنها

شجعيه على أن يشير إلى مكان الأشياء في القصة بسؤاله بطريقة بسيطة "فين القطة؟ فين الكرة؟" وهكذا.

ساعديه على الزحف، بوضعه على يديه وركبتيه فوق غطاء ناعم، وضعي أمامه لعبته المفضلة حتى يحاول الحبو والوصول إليها، وشجعيه

العبي معه بعض الألعاب التي تحفز ردود الفعل لديه

اجعليه يطعم نفسه ويحاول الإمساك بقطع الفاكهة ويضعها في فمه، إذ يساعد هذا الأمر على تعزيز المهارات الحركية الدقيقة، والتنسيق بين حركات اليد والعين.

العبي معه بعض الألعاب التي تحفز ردود الفعل لديه، مثل لعبة التخفي ؛ بأن تغطي وجهك بالبطانية، ثم ترفعي الغطاء بصورة مفاجئة مع رسم تعبير فكاهي على الوجه

اجعلي صغيرك يشاركك بشد الغطاء، وأريه كيف يغطي وجهه وتبادلي الأدوار معه.

شجعيه على البحث عن الأشياء ومحاولة استكشاف الغرفة، بإخفاء لعبته المفضلة وراء قطعة من القماش أو خلف الستارة، اجعليه يراكِ وأنتِ تخفينها ثم وأنتِ تجدينها مرة أخرى

غني له أغاني ذات إيقاع مرح وكلمات بسيطة وكرريها، فالغناء من الطرق البسيطة التي تشجع الأطفال على الكلام

كما يمكنكِ القيام ببعض الحركات المرحة، حتى يحاول تقليدك، يساعد هذا الأمر كثيرًا على تطوير مهاراته الحركية