وصفات لتسمين الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 07:14 صباحاً - جدول محتوى

هل هناك وصفة محددة لتسمين الأطفال؟

وجبات خفيفة لزيادة الوزن الطفل

خيارات لوجبات رئيسية لزيادة وزن الطفل

أفكار مشروبات لزيادة الوزن الأطفال

نصائح لتحضير الوجبات لزيادة الوزن

نصائح عامة لتسمين الأطفال



قد يظنّ البعض أنّ السعرات الحرارية العالية القادمة من الأطعمة غير الصحية طريقة سهلة لتسمين الطفل، كالحلويات، والشوكولاتة، والكعك، والمشروبات السكرية، والأطعمة والمشروبات الدسمة، ولكن في الحقيقة فإنّ النظام الغذائيّ المتنوع والمتوازن هو الطريقة الأفضل لزيادة وزن الطفل بشكل صحيّ.

طرق عملية لتسمين الطفل تضعها اختصاصية التغذية لما النائلي من Wellness By Design medical center

لما النائلي

هل هناك وصفة محددة لتسمين الأطفال؟

وصفة ماء الأرز

كما يمكنك اللجوء إلى وصفة ماء الأرز والحليب، استخدمي كوباً من الأرز ذي الحبة الطويلة. مع ستة أكواب من الماء، ونصف كوب من الحليب.

وضعي الأرز، والماء في قدر على النار والتحريك لعدة دقائق. ثم اتركيه على نار هادئة لمدّة عشر دقائق أو حتى ينضج تماماً.

رفع الأرز عن النار، ثمّ تصفيته من الماء، مع الحرص على الاحتفاظ بماء الأرز.

اخلطي الحليب، وماء الأرز في وعاء، ثم تقديم الخليط للطفل.

وجبات خفيفة لزيادة الوزن الطفل

وجبة زبدة الفستق

إليك أمثلة بسيطة على الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها للطفل لزيادة الوزن:

1 – ادهني زبدة الفول السوداني على الخبز، أو البسكويت، كما يمكن وضع زبدة الفول السوداني والمربى.

3 – حضري توست الأفوكادو بإضافة طبقة من زيت الزيتون إلى الخبز المحمص، ثمَّ دهنه بالأفوكادو المخفوق بقليل من الملح.

4 – حضري وجبة الزبادي مع الحبوب والفواكه، بإضافة كل أنواع الفاكهة الطازجة أو المثلجة للزبادي. مع حبوب الإفطار.

5 - اخلطي المكسرات، والبذور، والفواكه المجففة، ورقائق الشوكولاتة، مع الزبادي كامل الدسم.

خيارات لوجبات رئيسية لزيادة وزن الطفل

الحساء الكريمي

يجب تناول الوجبات الرئيسية مرتفعة السعرات الحرارية، كالآتي:

وجبة الإفطار: الخبز المحمّص المدهون بالأفوكادو المهروس، والجبنة الكريمية أو زبدة الفول السوداني، أو فطائر صغيرة بالزبدة والعسل، كما يمكن تقديم البيض المخفوق أو العجة مع الجبن المبشور والخضار.

وجبات الغداء والعشاء: الحساء الكريمي المصنوع من الدجاج، واليقطين والطماطم وغيرها من الخضروات، وينصح باستخدام الحليب بدلاً من الماء، وتقديمه مع الخبز المحمص المدهون بالزبدة والجبنة.

كما يمكن تقديم الشطائر المحتوية على الجبن، واللحم، والأفوكادو. أو البيتزا المصنوعة من معجون الطماطم، واللحم المفروم، والبصل، والفلفل، والجبن المبشور. أو الدجاج أو السمك أو الخضروات مع الصلصة البيضاء والجبن. الخيار الأخير هو المعكرونة بالزبدة والجبنة أو الصلصة الكريمية، واللحم.

أفكار مشروبات لزيادة الوزن الأطفال

حليب بالفواكه

الحليب: يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الحليب المجفف كامل الدسم لكل كوب من الحليب، وذلك للحصول على كمية أعلى من الطاقة والبروتينات.

العصائر: يمكن خلط الحليب، أو اللبن مع الفواكه الطازجة أو المجمّدة لصنع مشروب مغذٍّ وغني بالطاقة.

الحليب المخفوق: يصنع من الحليب، والآيس كريم، والفواكه للحصول على مشروب غنيّ بالطاقة.

نصائح لتحضير الوجبات لزيادة الوزن

البروتين وجبة ترفع الوزن

1 - يجب أن تحتوي الوجبة بشكل رئيسي على البطاطا، أو الخبز، أو الأرز، أو المعكرونة، ويُنصح باختيار المنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة قدر الإمكان.

2 - يجب أن تحتوي الوجبة على الفواكه، والخضروات أو سلطة الخضروات الطازجة.

3 - يجب أن تحتوي الوجبة على المصادر البروتينية، كالبقوليات، والبيض، والأسماك، واللحوم، والأجبان، ومنتجات الحليب المختلفة.

4 - يجب أن تشمل الوجبة طبقاً جانبياً صغيراً، كالزبادي قليل الدسم، أو كعك الشاي، أو الفشار.

5 - ينصح باستخدام الإضافات التي تعزز الطاقة، مثل الجبنة التي يمكن إذابتها فوق المعكرونة، أو البيض، الذي يمكن خلطه مع اللحم المفروم، والطاجن، كما يمكن إضافة المسلوق منه إلى السلطات.

نصائح عامة لتسمين الأطفال

أحاديث ممتعة أثناء الأكل

1 - إعطاء الطفل 4-6 وجبات صغيرة في اليوم، غنية بالبروتينات، كما يجب أن تكون مكوّناتها صحية، وتحتوي على الفيتامينات، والمعادن، والعناصر الغذائية الأخرى، كالحليب كامل الدسم، وزبدة الفول السوداني.

2 - تجنب المشروبات منخفضة الطاقة، والتقليل من تقديم المشروبات في أوقات الوجبات؛ حتى لا تمتلئ معدة الطفل بالسوائل.

3 - تخفيف مصادر التشتيت خلال الوجبات، حيث يُنصح بإيقاف تشغيل التلفاز، وعدم تلقي المكالمات الهاتفية أو استخدام الجهاز اللوحي.

4 – مشاركة الطفل للآخرين الطعام، وتشجيع المحادثات الممتعة والشيّقة.

5 - تقديم الطعام كل 2-3 ساعات للسماح بتناول ثلاث وجبات رئيسية، و2-3 وجبات خفيفة يومياً؛ وينصح بتجنب تقديم الوجبات الخفيفة مباشرة بعد الوجبة التي لم يكملها الطفل.

6 - عدم إجبار الطفل على تناول الطعام، أو تهديده، أو معاقبته في حال عدم تناوله للوجبات، وبدلاً من ذلك يُنصح بالثناء عليه عند تناوله لوجباته.

7 - استشارة أخصائي التغذية للحصول على المساعدة الإضافية، خصوصاً إذا كان الطفل يعاني من سوء الامتصاص، أو مرض مزمن يتسبّب بنقص الوزن عنده