كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 07:14 صباحاً - علامات دخول مرحلة المراهقة، وحيرة أغلب الأمهات في ظهور بعض علامات مرحلة المراهقة، فالبلوغ هو عندما يبدأ جسم الطفل في التطور والتغير، وعند البلوغ تكتسب الفتيات ثديين ويبدأن فتراتهن. ويطور الأولاد صوتاً أعمق وسيبدأ شعر الوجه في الظهور.

علامات دخول مرحلة المراهقة

مراحلةالمراهقة

التقت الخليج 365 نت بالدكتور عبد الرحمن شمس استشاري التغذية ليخبرنا عن علامات دخول مرحلة المراهقة، متوسط عمر الفتيات لبدء البلوغ هو 11 عاماً، بينما يبلغ متوسط عمر الأولاد 12 عاماً ،لكن الأمر مختلف بالنسبة للجميع، لذلك لا تقلقي إذا بلغ طفلك سن البلوغ قبل أو بعد أصدقائه، من الطبيعي تماماً أن يبدأ سن البلوغ في أي وقت من سن 8 إلى 14 عاماً. يمكن أن تستغرق العملية ما يصل إلى 4 سنوات.

البلوغ المتأخر أو المبكر

سن البلوغ

يجب على الأطفال الذين يدخلون سن البلوغ إما مبكراً جداً (قبل سن الثامنة)، أو متأخراً جداً (بعد 14 عاماً) مراجعة الطبيب؛ للتأكد من أنهم بصحة جيدة.

أولى علامات البلوغ عند الفتيات

عادة ما تكون أول علامة على سن البلوغ عند الفتيات هي أن أثداءهن تبدأ في النمو .

. من الطبيعي أن تكون براعم الثدي أحياناً طرية جداً أو أن يبدأ أحد الثديين في النمو قبل عدة أشهر من الثدي الآخر.

يبدأ شعر الأعضاء التناسلية أيضاً في النمو، وقد تلاحظ بعض الفتيات المزيد من الشعر على الساقين والذراعين.

علامات البلوغ اللاحقة عند الفتيات

سن البلوغ

بعد عام أو نحو ذلك من بداية سن البلوغ، وخلال العامين المقبلين:

يستمر ثدي الفتيات في النمو

بعد نحو عامين من بداية سن البلوغ ، عادة ما تكون الدورة الشهرية الأولى للفتيات.

، عادة ما تكون الدورة الشهرية الأولى للفتيات. يصبح شعر العانة أكثر خشونة وتجعيداً

يبدأ شعر الإبط في النمو، بعض الفتيات يكون لديهن شعر في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الشفة العليا، وهذا أمر طبيعي تماماً.

تبدأ الفتيات في التعرق أكثر

غالباً ما تصاب الفتيات بحب الشباب، وهي حالة جلدية تظهر على شكل أنواع مختلفة من البقع، بما في ذلك الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبقع المليئة بالصديد والتي تسمى البثور.

الفتيات لديهن إفرازات مهبلية بيضاء.

تمر الفتيات بطفرة في النمو من وقت بدء الدورة الشهرية، تنمو الفتيات من 5 إلى 7.5 سم (2 إلى 3 بوصات) سنوياً خلال العام أو العامين التاليين، ثم يصلن إلى ارتفاعهن البالغ

تكتسب معظم الفتيات الوزن (وهو أمر طبيعي) مع تغير شكل أجسامهن، تزداد الدهون في الجسم على طول الذراعين والفخذين وأعلى الظهر؛ الوركان تصبحان مستديرتين ويضيق الخصر.

بعد نحو 4 سنوات من سن البلوغ عند الفتيات يصبح الثدي مثل الكبار.

ينتشر شعر العانة إلى داخل الفخذ.

يجب الآن تطوير الأعضاء التناسلية بالكامل.

تتوقف الفتيات عن النمو أطول.

أولى علامات البلوغ عند الأولاد

مراهقة

عادة ما تكون أولى علامات البلوغ عند الأولاد هي أن خصيتيهم تكبران ويبدأ كيس الصفن في النحافة واحمراره.

واحمراره. يبدأ شعر العانة أيضاً في الظهور عند قاعدة القضيب.

علامات البلوغ اللاحقة عند الأولاد

بعد عام أو نحو ذلك من بداية سن البلوغ، وخلال العامين المقبلين:

تنمو الأعضاء التناسلية.

يصبح شعر العانة أكثر كثافة وتجعيداً.

يبدأ شعر الإبط في النمو.

يبدأ الأولاد في التعرق أكثر.

يمكن أن ينتفخ الثدي قليلاً بشكل مؤقت، وهذا أمر طبيعي وليس مثل «صدر الرجل».

قد يكون لدى الأولاد «أحلام رطبة».

صوتهم «ينكسر» ويصبح أعمق بشكل دائم لفترة، قد يجد الصبي صوته عميقاً جداً في دقيقة واحدة وعالياً جداً في اليوم التالي.

غالباً ما يصاب الأولاد بحب الشباب، وهي حالة جلدية تظهر على شكل أنواع مختلفة من البقع، بما في ذلك الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبقع المليئة بالصديد والتي تسمى البثور.

يمر الأولاد بطفرة في النمو ويصبحون أطول بمتوسط 7 إلى 8 سم، أو نحو 3 بوصات في السنة، وأكثر عضلية

بعد نحو 4 سنوات من سن البلوغ عند الأولاد.

تبدو الأعضاء التناسلية مثل شعر البالغين.

يبدأ شعر الوجه في النمو وقد يبدأ الأولاد بالحلاقة.

يزداد طول الأولاد بمعدل أبطأ ويتوقفون عن النمو تماماً في عمر 16 عاماً تقريباً (ولكن قد يستمرون في الحصول على المزيد من العضلات).

يكون معظم الأولاد قد بلغوا سن البلوغ الكامل بحلول سن 18.

تغيرات المزاج في سن البلوغ

يمكن أن يكون البلوغ وقتاً صعباً للأطفال. إنهم يتأقلمون مع التغيرات في أجسادهم، وربما حب الشباب أو رائحة الجسم أيضاً، في وقت يشعرون فيه بالوعي الذاتي.

يمكن أن يكون البلوغ أيضاً وقتاً مثيراً، حيث يطور الأطفال مشاعر جديدة.

لكن «المشاعر العاطفية» التي يستخدمونها يمكن أن يكون لها آثار نفسية وعاطفية، مثل:

تقلبات مزاجية غير مبررة.

احترام الذات متدنٍّ.

عدوانية.

كآبة.

دعم سن البلوغ للأطفال

إذا كان الأطفال قلقين أو مرتبكين بشأن أي جزء من سن البلوغ، فقد يساعدهم التحدث إلى صديق أو قريب مقرب أو أخصائي مختص.