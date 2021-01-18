شكرا لقرائتكم خبر عن لو الحمل اتأخر.. حاجات لازم تعرفيها بتأثر على خصوبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحلم الفتيات دائما بالأمومة والإنجاب ، وتبحث دائما عن كل الطرق التى تساعدها على الحمل سريعا بعد الزواج، ولكن قد تعانى البعض منهن من تأخر الحمل أو العقم وحسب ما ذكره موقع extendfertility هناك بعض العوامل التى تؤثر على الخصوبة وأبرزها:

1: العمر: أهم عامل في الخصوبة هو العمر، تولد النساء بكل أنواع البويضات التي سيحصلن عليها ، ومع تقدمنا ​​في العمر ، تنخفض كمية ونوعية تلك البويضات، وقد لا يحدث انقطاع الطمث حتى أوائل الخمسينيات من عمرك ، ولكن بالنسبة لمعظم النساء ، تبدأ الخصوبة في الانخفاض بشكل حاد حول سن 35، وبحلول سن 40 ، تقل فرصة المرأة في الحمل عن 5٪ في كل دورة شهرية.

2:علم الوراثة: كما هو الحال مع الكثير من صحتنا ، تؤثر الجينات بشدة على الخصوبة ، بما في ذلك سن انقطاع الطمث، وفي الواقع تزداد احتمالية تعرضك لانقطاع الطمث المبكر بست مرات (قبل سن 40) إذا عانت والدتك أو أختك أو جدتك من ذلك، بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف باحثون في جامعة ستانفورد مؤخرًا وجود صلة بين علامات وراثية معينة ومستويات الهرمونات التي تشير إلى أن العمر الإنجابي قد يكون ثابتًا تقريبًا من خلال جيناتنا.

3. الهرمونات: هي رسل كيميائية للجسم ، تتدفق ذهابًا وإيابًا بين الغدد والأعضاء أي تغيير في هرموناتك يمكن أن يغير طريقة عمل جسمك، هناك العديد من الهرمونات التي تعمل في عملية الإباضة والحمل - مثل الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (GnRH) ، والهرمون اللوتيني (LH) ، والهرمون المنبه للجريب (FSH) ، والإستروجين ، والبروجسترون - ويجب أن يكون كل منها موجودًا في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة لضمان سير العملية بسلاسة، فعلى سبيل المثال ، المستوى الصحيح من البروجسترون أمر بالغ الأهمية للإباضة ، وزرع الجنين ، وأثناء الحمل المبكر ؛ لا يكفي ، ويمكن أن تعاني من العقم.

4:التهاب الحوض: هو التهاب يصيب الجهاز التناسلي العلوي. يمكن أن يسد النسيج الندبي من PID قناة (قنوات) فالوب للمرأة ويمنع التبويض أو الحمل.