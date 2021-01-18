شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك فى الشتاء؟.. تجنبى 4 أطعمة تسبب نزلات البرد والحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العادات الغذائية غالبًا ما تتغير من فصل لأخر، حيث يحتاج الجسم لمزيد من الأطعمة التى تمده بالدفء لفترة أطول خلال فصل الشتاء وتقاوم الإصابة بالأمراض الموسمية، وفى الغالب تكون هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وذلك لتعزيز المناعة وفى الوقت ذاته تجنب زيادة الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "Boldsky".





بالنسبة للأطفال، ينبغى على الأمهات تضمين الأطعمة الصحية فى وجباتهم خاصة خلال فصل الشتاء من أجل تعزيز مناعتهم ومقاومة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، وتجنب الأطعمة التى من شأنها أن تضعف المناعة وتزيد من حدة أعراض البرد وغيرها.

فيما يلى.. 4 أطعمة يجب استبعادها من وجبات الأطفال خلال فصل الشتاء: 1- الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر

قد تكون الأطعمة المحملة بالسكر مغرية للأطفال ولكنها قد تقلل المناعة إلى حد كبير وتزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة مثل السكر والسمنة وارتفاع الكوليسترول، مثل الآيس كريم والمشروبات الباردة وحلوى الشوكولاتة بالحليب.

2- منتجات الألبان

من المعروف أن منتجات الألبان تحفز إفراز البلغم خلال فصل الشتاء، وتهيج حلق طفلك وتجعله لا يشعر بالراحة، مثل اللبن والزبادى وزبدة اللبن الرايب.

3- أغذية الهيستامين

وهى مواد كيميائية قد يؤدى الإفراط بتناولها إلى حدوث التهابات وحساسية لدى الأطفال مثل العطس والسعال والحكة، ولعل أبرز هذه الأطعمة اللحوم المدخنة ومنتجات الألبان المخمرة والباذنجان.

4- الأطعمة المقلية:

غنية بالدهون والكوليسترول والسعرات الحرارية العالية التى من المعروف أنها تخفض مناعة الجسم، كما تُزيد الأطعمة المقلية من الالتهابات التى بدورها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة لدى الأطفال، ولعل أبرز هذه الأطعمة البطاطس المقلية وشرائح الدجاج والجبن المقلى.