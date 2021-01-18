شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة سحرية لحماية الغدة الدرقية.. تناول أطعمة غنية باليود وتجنب الجلوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع الغدة الدرقية فى الجزء السفلى من العنق أمام القصبة الهوائية، وهى مسئولة عن إنتاج هرمون الثايروكسين ويؤدى هذا الهرمون دورًا مهمًا فى النمو والتطور العقلى، كما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويعانى بعض الأشخاص من مشاكل بعمل الغدة الدرقية سواء كانت بقصور فى إفراز الهرمونات المهمة للجسم أو الإفراط فيها، وفقًا لما ذكره موقع ويب إم دي الأمريكى "webmd".





ويعتبر النظام الغذائى عاملًا مهمًا فى تحسين صحة الغدة الدرقية ومساعدتها فى القيام بوظائفها دون حدوث أى خلل، ونرصد فى السطور التالية أهم الأطعمة التى تحفز عمل الغدة الدرقية:

1- اليود

تحتاج الغدة الدرقية إلى اليود لتعمل بشكل جيد، والذى يتوافر فى الأسماك ومنتجات الألبان، لذلك تأكد من استخدام ملح الطعام المعالج باليود فى المنزل.

2- الخضراوات الورقية

تعتبر السبانخ والخس وغيرهما مصادر رائعة للماغنيسيوم وهو معدن من فئة النجوم يلعب دورًا كبيرًا فى فى تحسين وظائف الغدة الدرقية، وقد يشعر الإنسان بتعب أو تشنجات بالعضلات وسرعة ضربات القلب وكلها علامات تشير إلى نقص بتناول الخضراوات الورقية.

3- المكسرات

يعتبر الكاجو واللوز وبذور اليقطين مصادر ممتازة للحديد والتى تساعد الغدة الدرقية لأنها غنية بالسيلينيوم وهو معدن يدعم عمل الغدة الدرقية.

4- المأكولات بحرية

تعتبر الأسماك والروبيان والأعشاب البحرية مصادر غنية باليود وهو لازم حتى تنعم بغدة درقية صحية، ولكن بكميات معينة فلابد من تجنب الإفراط بتناولها لأنها قد تأتى بنتائج عكسية.

أطعمة تناولها بحذر حتى لا تؤثر على عمل الغدة الدرقية: 1- منتجات الصويا

فى حالات نادرة يمكن لبعض المواد الكيميائية الموجودة فى منتجات الصويا مثل حليب الصويا أن تضر بعمل الغدة الدرقية فى إنتاج الهرمونات، ولكن فى حال تناوله يجب أن تكون قد حصلت على ما يكفى من اليود فى نظامك الغذائى حتى لا يضر بعمل الغدة الدرقية.

2- اللحوم

إذا كنت تأكل أشياء مثل الكلى أو القلب أو الكبد من المنتجات الحيوانية، فقد تحصل على الكثير من حمض ليبويك، هذا لا يضر ولكن الإفراط بتناوله قد يفسد الطريقة التى تعمل بها الغدة الدرقية، وقد يؤثر أيضًا على فاعلية أدوية الغدة الدرقية التى تتناولها.

3- الكرنب

فى حالات نادرة يمنع الكرنب الغدة الدرقية من الحصول على كمية كافية من اليود، ولكن يمكن تعويض ذلك بتضمين أطعمة أخرى تحتوى على اليود فى نظامك الغذائى لتفادى ما قد يسببه الكرنب من قصور بعمل الغدة الدرقية.

4- الجلوتين

الجلوتين هو بروتين موجود فى القمح والشعير، ولكن إذا كنت مريضًا باضطرابات الجهاز الهضمى فإن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الجلوتين قد تؤثر على عمل الغدة الدرقية إما أن يصيبها بخمول أو إفراط بإفراز الهرمونات وهو ما يؤثر سلبًا على صحة الجسم.

ما يمكن تجنبه للاستفادة من فاعلية أدوية الغدة الدرقية؟

لابد من تجنب الأطعمة التى تؤثر على فاعلية أدوية الغدة الدرقية سواء بتعطيل الجسم عن امتصاصها أو الاستفادة منها، لذلك لابد من تناول دواء الغدة صباحًا على معدة فارغة، خاصة أن الحديد والكالسيوم يمكن أن يؤثران على عمل دواء الغدة الدرقية.