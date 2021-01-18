شكرا لقرائتكم خبر عن «تاريخها يتجاوز 70 مليون سنة».. اكتشاف عظام سلحفاء عملاقة في واحة الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الوادى الجديد، مساء الأحد، اكتشاف عظام لسلحفاء بحرية عملاقة بواحة الفرافرة لأول مرة في مصر يرجع تاريخها الجيولوجى لأكثر من 70 مليون سنة.

وأكدت الجامعة، في بيان، الأحد، أن الاكتشاف تم من خلال فريق علمي بمركزالحفريات الفقارية بالجامعة برئاسة الدكتور جبيلى عبدالمقصور، مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، بالاشتراك مع الفريق العلمى بجامعة القاهرة برئاسة كل من الدكتور محمد قرنىو والدكتور وليد جمال كساب الاساتذة بقسم الجولوجيا بكلية العلوم بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، إن هذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية للأحياء البحرية القديمة التي كانت تعيش داخل مياة البحر التيثى القديم بالصحراء في نهاية العصر الكريتاسى، حيث إن هذه المنطفة تحتوى على ترسيبات للبحر التيثى القديم الذي امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية.

من جانبه، قال الدكتور جبيلى عبدالمقصود، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد، إن منطقة الاكتشاف كانت عبارة عن شاطئ قديم للبحر التيثى حيث يوجد بقايا لجذور وثمار نبات المانجروف الذي نما على هذا الشاطئ، بالإضافة إلى وجود بقايا لسلاحف بحرية عملاقة كانت تعيش بالقرب منه ترافق العديد من الأحياء البحرية مثل الأسماك والسحالى البحرية العملاقة مثل البليسيوسورس والموزازورس والتى تربعت على قائمة السلسلة الغذائية في هذا البحر العملاق.

وأكد أن هذا الكشف هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية وذو أهمية كبيرة جدا على مستوى قارة أفريقيا، واكتشاف هذه السلاحف البحرية العملاقة لم يسجل إلا اعداد قليلة جدا على مستوى القارة الافريقية، كما تصور هذه المنطقة شكل الحياة القديمة على شاطئ البحر التيثى القديم والذى امتد داخل الصحراءالغربية على شكل اخوار داخل اليابسة حيث المياه الهادئة والملائمة لمعيشة العديد من الاحياء البحرية مثل السلاحف والتى كانت تميل للمعيشة بجوار الشاطئ وحول نباتات المانجروف حيث الغذاء الوفير والمياه الدافئة، وايضا التوجه لرمال الشاطئ اثناء فترات وضع البيض، مشيرا إلى ان المنطقة احتوت على العديد من الاصداف البحرية التي تجمعت بالقرب من الشاطئ بتلك المياه الهادئة والغذاء الوفير من اهمها اصداف الامونيت والتى كانت احد مصادر الغذاءللسحالى البحرية العملاقة.

وأوضح أن اكتشاف العديد من الحفائر الفقارية للعصر الطباشيرى بالصحراء الغربية بمصر يساهم بشكل كبير في حل الالغاز الكبيرة لشكل الحياه القديمة بقارة افريقياخلال هذا العصر لندرة تلك الاكتشافات لتلك القارة والتى يطلق عليها القارة المفقودة لعدم معرفة انواع أو اشكال الاحياء البحرية أو البرية التي عاشت بها وان هذا الاكتشاف يظهر الاهمية العلمية للصحراءالغربية والتى تمثل احد الفصول الهامة لقصة الحياة القديمة.