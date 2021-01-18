شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة موسمية مفيدة فى الشتاء.. أبرزها البنجر والبطاطا الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الدفء ليس المهمة الوحيدة الصعبة فى الشتاء، حيث يجعلنا الطقس البارد أيضًا كُسالى بسبب تقليل عملية التمثيل الغذائى وزيادة الرغبة بتناول الأطعمة غير الصحية وكل ذلك يؤدى إلى زيادة الوزن، ولكن تضمين الخضروات الشتوية لنظامك الغذائى يساعد فى زيادة شعورك بالشبع ويُعزز من مناعة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

ويوفر فصل الشتاء مجموعة كبيرة من الخضروات والأطعمة ذات القيمة الغذائية التى تساعد فى عملية إنقاص الوزن وزيادة مناعتك والشعور بالدفء، وإليك 5 خضروات موسمية ذات فائدة عالية:

1- الجزر

غنى بفيتامين أ وهو واحد من أكثر الخضروات الشتوية صحية ومتعددة الاستخدامات، فهو منخفض السعرات الحرارية وغنى بالألياف مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أن تضمين الجزر بنظامك الغذائى يساعد فى تحسين الرؤية وإبطاء الشيخوخة والوقاية من أمراض القلب والحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.

2- السبانخ

من الخضروات الورقية الغنية بالحديد والزنك والماغنيسيوم وفيتامين أ، حيث أن تناولها يوميًا فى الشتاء يمكن أن يعزز مناعتك ويساعدك على بناء العضلات ويحافظ على نشاطك ويساعد بفقدان الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوى على دهون وغنية بالألياف.

3- البنجر

يحتوى على كمية عالية من الماء وهو ما يجعله مفيد جدًا لإنقاص الوزن، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول الخضروات الجذرية مثل البنجر بعد جلسة التمرين يمكن أن يساعد فى التعافى السريع للعضلات، حيث أنه غنى بفيتامينات "أ وب وج"، بالإضافة إلى البوتاسيوم والحديد والفولات، ويقضى على السموم بالجسم ويساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم، ويقلل من مخاطر السمنة وأمراض القلب.

4- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للبروتين والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب6، بجانب ذلك تحتوى البطاطا على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وحمض الكلوروجينيك، حيث تساعد فى تقليل الشعور بالجوع وتعزز الشبع وتبطئ عملية الهضم وتحسن مستوى السكر فى الدم.

5- اللفت

غنى بالعناصر الغذائية الصحية، مثل فيتامينات "سى" و"ك"، بجانب حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والكالسيوم والجلوكوسينولات المضادة للسرطان.