وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى عتبة الـ82 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيطاليا 12545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و377 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 2.38 مليون إصابة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 82177 حالة.



وأعلنت إيطاليا في وقت سابق اليوم أنها ستسمح للمتاحف في بعض أنحاء البلاد بإعادة فتح أبوابها ابتداء من الإثنين، بما في ذلك مدينة بومبي الرومانية القديمة.

ويُسمح بإعادة الفتح فقط في "المناطق الصفراء"، وهي المناطق المصنفة على أنها تتعرض لأقل مستوى من مخاطر فيروس كورونا ضمن نظام الحكومة ذي الـ3 مستويات لمخاطر الوباء والقيود المتعلقة به.