إنفوجراف.. 8 فوائد لعسل المانوكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتوي عسل المانوكا على عناصر غذائية عدة منها فيتامينات المجموعة ب، النحاس، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والصوديوم.

ويُعرَف العسل بفوائده التي لا تعد ولا تحصى وبأنواعه المختلفة التي يأتي على رأسها عسل "المانوكا".



والمانوكا نوع خاص من العسل الطبي ينتجه النحل الذي يتغذى على رحيق أزهار شجرة مانوكا في نيوزيلندا وأستراليا، وهو معروف بخصائصه العلاجية الرائعة لنزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي وغيرها من الفوائد الطبية.

وترصد ”الخليج 365” في الإنفوجراف التالي، أهم فوائد عسل المانوكا.



