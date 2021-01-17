موافقة طارئة على لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفاك" بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت الوكالة البرازيلية للمراقبة الصحية، الأحد، استخدام لقاحين ضد كورونا بشكل طارئ، البريطاني "أسترازينيكا" والصيني "كورونافاك" وهما أول لقاحين ينالان موافقة في البرازيل.

وهذه الموافقة التي أعلنتها الهيئة الناظمة "انفيسا" تمهد الطريق أمام بدء حملة التلقيح بالبرازيل التي ستستخدم في بادئ الأمر لقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية بالتعاون مع المعهد البرازيلي بوتنتان، وهو اللقاح الوحيد المتوافر في البلاد في الوقت الراهن، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



أما لقاح أسترازينيكا-أكسفورد فينتجه مختبر سيروم في بومباي بالشراكة مع مؤسسة فيوكروز من وزارة الصحة البرازيلية.

وستة ملايين جرعة من لقاح كورونافاك متوافرة في ساو باولو بانتظار الترخيص لإطلاق حملة التطعيم في هذه الولاية، في تحد لتعليمات وزارة الصحة الراغبة في استخدامها بالتزامن في كافة الولايات البرازيلية.

واضطر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، إلى اعلان تأخير جديد "ليوم أو يومين" لوصول الطائرة التي ستنقل من الهند مليوني جرعة لقاح إلى البرازيل التي تشهد موجة ثانية قوية من فيروس كورونا.