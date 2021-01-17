سلالات كورونا الجديدة.. أيسلندا رائدة في رصد التسلسل الجيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تابعت أيسلندا بالتسلسل الجيني لجميع حالاتها الإيجابية من "كوفيد – 19"، وهي ممارسة حيوية تظهر أهميتها مع ظهور سلالات جديدة.

وحثت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، جميع الدول على تكثيف تسلسل الجينوم للمساعدة في مكافحة المتغيرات الناشئة، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة مثيرة للقلق من بريطانيا وجنوب إفريقيا.



وعمل العلماء في مختبر "ديكود جينتيك"، التابع لمجموعة الأدوية البيولوجية الأيسلندية في ريكيافيك بلا هوادة خلال الأشهر الـ10 الماضية، حيث قاموا بتحليل كل اختبار إيجابي لفيروس كورونا في أيسلندا بناءً على طلب السلطات الصحية في البلاد، والهدف من ذلك هو تتبع كل حالة لمنع الحالات التي تثير إشكالية من التسلل إلى داخل البلاد.



ويشرح رئيس المختبر، أولافور ثور ماجنوسون، لوكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير نشر، السبت: "يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا نسبيًا لإجراء التسلسل الفعلي"، مضيفًا أن "حوالي 3 ساعات" هو كل ما نحتاجه لتحديد سلالة الفيروس.

وقبل التسلسل، يتم أولاً عزل الحمض النووي لكل عينة، ثم يتم تنقيته باستخدام خرز مغناطيسي، ثم يتم أخذ العينات إلى غرفة ضخمة مليئة بالمعدات، حيث ينبعث صوت يصم الآذان من آلات صغيرة تشبه الماسحات الضوئية.

ويقول كاري ستيفانسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة إن تسلسل عينات "كوفيد -19" سهل للغاية، حيث يوجد داخل كل آلة صندوق أسود يسمى "خلية التدفق"، وهي شريحة زجاجية تحتوي على جزيئات الحمض النووي.



وصرح وزير الصحة سفاندس سفافارسدوتير، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "تسلسل العينات هو مفتاح مساعدتنا في متابعة حالة الوباء وتطوره".

وقال إن السلطات استخدمت معلومات التسلسل لاتخاذ قرار بشأن إجراءات دقيقة وموجهة للحد من انتشار الفيروس.

وبينما لم يتم اكتشاف البديل الجنوب أفريقي في أيسلندا، تم تحديد 41 شخصًا على أنهم حاملون للمتغير البريطاني، وتم إيقاف كل منهم على الحدود - حيث يتم إجراء اختبارات PCR على المسافرين - مما منع بشكل فعال انتقال المتغير في الجزيرة شبه القطبية.

كما مكّن التعرف على الحمض النووي من إنشاء صلة واضحة بين زوار إحدى الحانات في وسط ريكيافيك وأغلبية الإصابات في موجة جديدة في منتصف سبتمبر/أيلول، مما دفع السلطات إلى إغلاق الحانات والنوادي الليلية في العاصمة.

حدد التسلسل أيضًا سلالة منفصلة من سائحين فرنسيين ثبتت إصابتهم بالفيروس لدى وصولهم إلى أيسلندا، والذين اتهموا في البداية - عن طريق الخطأ - بأنهم السبب في زيادة سبتمبر/أيلول.

وتم تسلسل جميع حالات "كوفيد – 19" التي تم الإبلاغ عنها في أيسلندا، والتي يبلغ عددها حوالي 6000 حالة، مما يجعلها رائدة على مستوى العالم في تسلسل (كوفيد -19).

وفي حين أن العديد من البلدان، مثل بريطانيا والدنمارك وأستراليا ونيوزيلندا، تنفذ مستويات عالية من التسلسل، إلا أن أيا منها لا يقترب من مستويات أيسلندا، على الرغم من أن الإحصاءات العالمية غير كاملة.

ويرجع سر تقدم أيسلندا في هذا المجال إلى أن رسم الخرائط الجينية هو تخصص شركة (ديكود جينتيك) التي تأسست في عام 1996، وأجرت الشركة أكبر دراسة وراثية على الإطلاق للسكان.

وفي دراسة أجريت عام 2015 حول عوامل خطر الإصابة بالسرطان، قامت بتسلسل الجينوم الكامل لـ2500 آيسلندي ودرس المظهر الجيني لثلث السكان الذين كانوا آنذاك 3300 ألف نسمة، وبالمقارنة مع ذلك، فإن تسلسل عينات "كوفيد – 19" هو لعب الأطفال، كما يقول كاري ستيفانسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة البالغ من العمر 71 عامًا.

ويضيف: "من السهل جدًا تحديد تسلسل هذا الجينوم الفيروسي، إنه فقط 30 ألف نيوكليوتيد، إنه لا شيء".

وبالمقارنة، فإن الجينوم البشري الذي يتم تحليله عادة في مختبراته يتكون من 3.4 مليار زوج من النيوكليوتيدات، أو الجزيئات العضوية.