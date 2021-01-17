شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخدام الإسعافات الأولية للتعامل مع حروق الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة أنواع من الحروق سواء الناتجة عن الشمس وحرق الحرارة والحرق الكيميائى والحرق الحمضى وغيرها، ويتم تصنيف الحروق إلى ثلاث فئات حسب شدتها، وهى حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، حيث يتم التعامل معها واستخدام العلاج المناسب لها وفقًا لشدتها.

من جانبها، توضح الدكتورة نيفديتا دادو، استشاري الأمراض الجلدية بدلهى، كيفية استخدام الإسعافات الأولية للتعامل مع حروق الجلد، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أولا: الإسعافات الأولية لحروق الجلد من الدرجة الأولى

تؤثر حرق الدرجة الأولى على الطبقة الخارجية من الجلد، حيث يحترق الجلد ويلتهب وتشعر بألم شديد، وتعتبر هذه الحروق أقل حدة وعادة ما يتعافى الجلد منها فى غضون 7-10 أيام إذا تم التعامل معها بشكل صحيح عن طريق نقع المكان المحروق فى ماء بارد بمجرد التعرض للحرق، ثم نضع جل مضاد حيوى على المنطقة المحترقة، وإذا كنت تشعر بألم حاد من الممكن أن تتناول مسكن.

ثانيًا: الإسعافات الأولية لحروق الجلد من الدرجة الثانية

تسبب حروق الدرجة الثانية ظهور تقرحات واحمرار وألم وحرقان مع التهاب الجلد، ويمكن أن تكون خفيفة أو حادة حسب منطقة الحرق، وقد تحتوى حروق الجلد من الدرجة الثانية على البثور وهو سائل إذا تمزق يمكن أن يسبب عدوى بكتيرية شديدة، وفى هذه الحالة قد يستغرق الجلد وقتًا طويلاً للتعافى وقد يعمل على تغير لون الجلد بعد الشفاء، لذلك يجب التعامل معها بشكل صحيح.

تنصح الدكتورة نيفديتا دادو فى مثل هذه الحالة بأن نستخدم الضمادات المناسبة لمنع انتقال العدوى للجرح، وتناول المضادات الحيوية التى تساعد الجلد فى التعافى بشكل أسرع، ويُفضل فى هذه الحالة استشارة طبيب جلدية أو جراح تجميل لتلقى العلاج المناسب.

ثالثًا: الحروق من الدرجة الثالثة

وهى أشد أنواع الحروق، حيث تتأذى جميع طبقات الجلد مسببة حروقًا عميقة جدًا، فى هذه الحالة يتوجب على الشخص الذى تعرض لهذا النوع من الحرق التوجه إلى المستشفى فورًا لتلقى العلاج وتجنب حدوث أى مضاعفات خاصة إذا كانت الحروق فى منطقة الوجه أو المفاصل وذلك لتفادى حدوث ندبات شديدة، وتستغرق حروق الدرجة الثالثة وقتًا طويلاً للتعافى منها أسابيع أو شهور، وقد تترك ندبات شديدة أيضًا بعد الشفاء.

إجراءات الوقاية لمنع الإصابة بالحروق:

- منع الأطفال من دخول المطبخ وترك أى شيء أمامهم قد يعرضهم لهذا الخطر، خاصة أنهم لا يدركون خطورة هذا الأمر.

- الامساك بمقابض الأوعية الساخنة بعناية لتفادى الحرق منها.

- كن حذرًا أثناء تسخين الزيت ومن تناثر الماء المغلى.

- احتفظ بأجهزة كشف الدخان وطفايات الحريق فى المنزل ومكان العمل، وفحصها من وقت لآخر للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد.

- تحقق من درجة حرارة الماء قبل الاستحمام والتأكد من أن الجسم يتحملها حتى لا يسبب حروق بالجلد.

- تجنب الأحماض والمواد الكيميائية التى يمكن أن تسبب حروقًا شديدة.