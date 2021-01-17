شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات احرص عليها يوميًا للحفاظ على نمط حياة صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير النظام الغذائي وممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب للاستمتاع بحياتك، ومع بداية العام الجديد يعتبر الوقت مثاليا لإحداث تغييرات في روتين نمط حياتك، ومحاولة تبني العادات التي يمكن أن تخلق التأثير الأكثر إيجابية على صحتك وسعادتك، في هذا العام الجديد، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة تايمز ناو الهنديةTimesNowNews.

وهنا تقدم خبيرة اللياقة البدنية والمدربة الشهيرة ياسمين كاراتشيوالا نصائح يمكن للمرء أن يتبعها فى خطوات صغيرة لكنها فعالة للحصول على نمط حياة صحي وسعيد.



احصل على حفنة من اللوز يوميا

1.تناول وجبات خفيفة

تعديل العادات الغذائية له القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وما نأكله مهم لصحتنا، مما يؤدي إلى نمط حياة يجعلك تشعر بالنشاط والرضا والسعادة والأمان من الأمراض، يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة الصحية وإدراج اللوز في نظامك الغذائي اليومي طريقة رائعة لبدء العام بشكل صحي، اللوز مصدر جيد للعناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين هـ والماغنيسيوم والدهون الجيدة والألياف الغذائية والبروتينات النباتية، يُعد اللوز أيضًا وجبة خفيفة مغذية وفعالة قبل التمرين أو بعده، حيث يوفر جرعة جيدة من الصحة والطاقة، دون إضافة سعرات حرارية غير مرغوب فيها، يسير النظام الغذائي وممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب ولا يمكنك تبني عادة صحية واستبدالها بأخرى، مثل الأكل غير الصحي، ابدأ عام 2021 باتباع نظام غذائي قوي ، وتأكد من اتباع روتين التمرين بحفنة من اللوز.





ممارسة التمارين

2. تقوية قلبك

نعلم جميعًا أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والقيمة التي تضيفها إلى صحتنا العامة، سواء كان ذلك في دعم أهداف إنقاص الوزن، أو تخفيف التوتر أو تحسين الحالة المزاجية أو المساعدة في إدارة العديد من الأمراض بشكل أفضل، في عام 2021، من المهم اتباع أسلوب حياة صحي، ولكن الأهم من ذلك هو تقوية القلب قبل التركيز على الجسم.



استمتع بهواياتك

3. خصص وقتا لنفسك وهواياتك

أثناء التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، علمنا عام 2020 أهمية التوقف وإيجاد الوقت لأنفسنا، لإيجاد الطريقة الصحيحة لتحقيق التوازن بين العمل وقضاء الوقت مع عائلاتنا، من المهم أيضًا استثمار الوقت في نفسك، سواء كان ذلك للاستماع إلى الموسيقى أو التمرين أو قراءة كتاب أو إعادة الاتصال بهواياتك، لذلك هذا العام، اتخذ قرارًا وخصص وقتًا لتقضيه مع نفسك.