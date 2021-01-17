صحة ورشاقة

بايدن يتعهد بتوفير مليون جرعة من لقاح كورونا يوميا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بتقديم 100 مليون جرعة مضادة لكورونا

وأضاف فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إنه يتوقع ألا يتردد بايدن في "استخدام أي آلية" لتسريع إنتاج وتوزيع حقن التطعيم.

وذكر فاوتشي، الأحد، في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية إن "إمكانية تحقيق هدفه واضحة تماما، لا شك في هذا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فاوتشي قوله إنه لا داعي للالتزام الصارم بالإرشادات الأولية بشأن من يجب أن يكون مؤهلا للحصول على التطعيم وبأي ترتيب، من أجل معالجة حالات التباطؤ الأولية في إعطاء التطعيمات.

وقال إن "ما تريده هو تدفق مستمر. لا تريد التراجع. بشكل أساسي، لا تريد سرعة زائدة أو ضعيفة، لكن بأن يستمر التدفق".

وبدأت حملات التطعيم ضد فيروس في الولايات المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر، بالبدء بأطقم الرعاية الصحية، وتم حتى الآن إعطاء 13.7 مليون جرعة، وفقا لحصيلة تجمعها بلومبرج من كل ولاية وبيانات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبلغ متوسط إعطاء التطعيمات الأسبوع الماضي حوالي 850 ألف جرعة بالولايات المتحدة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا