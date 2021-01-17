بايدن يتعهد بتوفير مليون جرعة من لقاح كورونا يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بتقديم 100 مليون جرعة مضادة لكورونا

وأضاف فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إنه يتوقع ألا يتردد بايدن في "استخدام أي آلية" لتسريع إنتاج وتوزيع حقن التطعيم.



وذكر فاوتشي، الأحد، في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية إن "إمكانية تحقيق هدفه واضحة تماما، لا شك في هذا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فاوتشي قوله إنه لا داعي للالتزام الصارم بالإرشادات الأولية بشأن من يجب أن يكون مؤهلا للحصول على التطعيم وبأي ترتيب، من أجل معالجة حالات التباطؤ الأولية في إعطاء التطعيمات.

وقال إن "ما تريده هو تدفق مستمر. لا تريد التراجع. بشكل أساسي، لا تريد سرعة زائدة أو ضعيفة، لكن بأن يستمر التدفق".

وبدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر، بالبدء بأطقم الرعاية الصحية، وتم حتى الآن إعطاء 13.7 مليون جرعة، وفقا لحصيلة تجمعها بلومبرج من كل ولاية وبيانات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبلغ متوسط إعطاء التطعيمات الأسبوع الماضي حوالي 850 ألف جرعة بالولايات المتحدة.