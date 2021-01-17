شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصائح مهمة لحماية كبار السن من التعرض للكسور خلال الشتاء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ساعات - 11:07 صباحًا, 17 يناير 2021 م
المناطق_وكالات
يعد كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالكسور، لأنهم معرضون للتعثر والانزلاقات مع ضعف عظامهم وعضلاتهم. وأوضح استشاري جراحة العظام الدكتور مانيش سونتاكي، وفقًا لموقع “ذا هيلث الطبي” أن هشاشة العظام أو “العظام المسامية” هي مرض عظمي يحدث عندما يفقد الجسم الكثير من معادن العظام، ما يؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام التي من المرجح أن تنكسر بمجرد السقوط.ونصح بتجنب الحد الأدنى من السقوط أو الكسور الهشة لدى كبار السن بالاستمرار على الأدوية والتمارين المنتظمة في الشتاء، مع استعمال بعض وسائل الوقاية كاستعمال مقابض للاتكاء عليها، أثناء المشي، بالإضافة لارتداء أحذية محكمة وبنعل مبطن، وكذلك فرش السجاد بشكل صحيح.وأشار إلى تفضيل أن يكون موضع الحمام في أقرب مكان من السرير، أو يكون هناك عند الضرورة استخدام أوانٍ للتبول، لافتًا إلى تجنب شرب الكثير من الماء أثناء الليل وقبل النوم مباشرة، مع ترك المصباح الليلي قيد التشغيل.وأوصى سونتاكي بعمل فحص دوري لمستويات هشاشة العظام مرة واحدة سنويًا، مع الحفاظ على ممارسة تمارين منتظمة كالمشي وركوب الدراجات، وتجنب الجلوس على الأرض.