صحة ورشاقة

تفشي سلالة كورونا الجديدة في دار رعاية بلجيكية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب ثلثا المقيمين تقريبا في دار رعاية في بلجيكا بسلالة فيروس الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، الأحد، أنه تم الإبلاغ عن التفشي الذي شمل 75 شخصا بالسلالة الجديدة في منشأة دي جورين فيرتي في بلدة ميركيم غربي فلاندرز.

وفي بقية أنحاء البلدية، ارتفعت الإصابات بالسلالة الجديدة من كورونا من 8 حالات إلى 53 حالة في غضون أسبوع، وفقا لبلجا.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع الأنشطة الاجتماعية في البلدية ممنوعة الآن. ولم يبق سوى المدارس ودور رعاية الأطفال والخدمات الطبية فقط مفتوحة.

ونقل عن العمدة جوريس هيندريكس قوله: "أصل التفشي لا يزال غير معروف، لكننا مشغولون بتعقب العدوى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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