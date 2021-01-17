شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإسعافات الأولية التي يجب فعلها عند إصابة شخص بنوبة صرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصرع هي فترة من تغير وظائف المخ ناتجة عن إفرازات كهربائية غير طبيعية أو مفرطة من خلايا الدماغ، يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة، وقد تشعر بالانزعاج إذا رأيت شخصًا يعاني من نوبة صرع، لكن إذا تعرفت على العلامات، يمكنك المساعدة في إنقاذه، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وقال أخصائي الصرع بمستشفى كليفيلاند كلينيك بأمريكا، ديباك لاتشواني: "هناك العديد من الحالات التي تسبب نوبات الصرع، ولكن بغض النظر عن سبب النوبة، فإن مساعدة شخص ما أثناء إصابته بها يمكن أن تمنعه ​​من إيذاء نفسه حتى تنتهي النوبة من مسارها."

الأعراض الشائعة لنوبات الصرع

بعض نوبات الصرع لها أعراض تشمل التشنجات لكن لا يجب أن يعاني الشخص من تشنجات حتى يصاب بنوبة صرع، حيث يمكن أن تحدث بدون تشنجات أيضًا.

فيما يلي أعراض نوبات الصرع التي تشير إلى أن شخصًا ما قد يعاني منها:

-تحديق العين.

عدم التجاوب.

-الرجيج أو الوخز.

-اهتزاز.

-الالتباس.

-السقوط

كيفية مساعدة شخص مصاب بنوبة صرع مصحوبة بتشنجات

في نوبات الصرع الشديدة، يفقد الشخص وعيه ، وتتصلب عضلاته ويتشنج جسمه بالكامل أو يهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

إليك ما يجب فعله للمساعدة:

-ضع الشخص على جانبه بعيدًا عن الأشياء الخطرة أو المياه أو الآلات أو النار.

-لا تضع أي شيء في أفواههم.

-قم بإزالة النظارات أو الأشياء من حول عنقهم.

-اتصل بالاسعاف إذا استمرت النوبة لأكثر من 5 دقائق أو نتج عنها إصابة.

ما يجب القيام به للنوبات غير المصحوبة بتشنجات

ليست كل نوبات الصرع مصحوبة بتشنجات إذا رأيت أعراضًا أخرى غير التشنجات، فقد يظل الشخص بحاجة إلى مساعدتك إليك الطريقة:

-راقبهم بعناية للتعرف على النوبة.

-تحدث مع الشخص بهدوء.

-اشرح للآخرين ما يحدث.

-ابق معه حتى يستعيد وعيه الكامل.