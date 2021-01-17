شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أحد متلقي لقاح كورونا بالهند للعناية المركزة بعد إصابته برد فعل تحسسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "Health site" أن أحد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في الهند في اليوم الأول من حملة التطعيمات الكبرى، أصيب برد فعل تحسسي شديد نقل على إثره لوحدة العناية المركزة بمستشفى مستشفى معهد عموم الهند للعلوم الطبية، وهو حارس أمن أصيب ببعض الأعراض الجانبية الخطيرة.

وبعد ساعات قليلة من التطعيم، تم الإبلاغ عن حالات أحداث سلبية طفيفة من مناطق مختلفة من البلاد حتى عندما قالت الحكومة إنه لم يكن هناك دخول إلى المستشفى بعد التطعيم ضد كوفيد ، ذكرت وكالة الأنباء IANS أنه تم إدخال حارس أمن يبلغ من العمر 22 عامًا في AIIMS إلى وحدة العناية المركزة بعد أن أصيب برد فعل تحسسي.

وأخبر الأطباء في المستشفى الوكالة أن الرجل أصيب بصداع وطفح جلدي وضيق في التنفس وتسرع القلب بعد الحصول على لقاح Covid-19. وبحسب مصادر المستشفى، تفاقمت أعراضه بعد نصف ساعة من استقراره الأولي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه حالة من الحساسية المفرطة تتطلب دخول المستشفى ، والتي تصنف على أنها حدث ضار خطير بعد التطعيم وفقًا للإرشادات.

52 حادثة سلبية بعد تطعيم كورونا

في اليوم الأول من التطعيم ضد كوفيد -19 أبلغت دلهي عن 52 حدثًا ضارًا، بما في ذلك حالة واحدة من الآثار الجانبية الشديدة.

كما ورد أن أحد موظفي الرعاية الصحية في NDMC Charak Palika تم نقله إلى المستشفى بعد أن شكا من صدره بعد التلقيح.

وتم تلقيح ما يصل إلى 191 ألف شخص في اليوم الأول من حملة التطعيم يوم السبت في 3351 موقعًا للجلسة بجرعات إما من Bharat Biotech's Covaxin أو Covishield من أكسفورد ، التي يصنعها معهد Serum في الهند.

وتلقى جميع المستفيدين الذين تم تطعيمهم في AIIMS Covaxin من Bharat Biotech .

وقال إسوادرا ريدي، المراقب العام للأدوية بالمنظمة المركزية لمراقبة الأدوية (CDSCO)، إن فعالية Covaxin تلبي معايير منظمة الصحة العالمية وليس هناك ما يدعو للقلق.