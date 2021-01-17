شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 أسئلة حول أكبر حملة تطعيم بلقاحات كورونا بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصين أكبر حملة تطعيم شهدتها بدءا من أمس، والتى تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، بعد ارتفاع معدلات الإصابات بها إلى أرقام مرعبة تنبئ بكارثة صحية، لذا تسارع لتوفير ملايين الجرعات من لقاحات ضد فيروس كورونا، لانطلاق حملات التطعيم خلال الشهر الجارى، بعد أن وافقت على اعتماد لقاحين وهما كوفيشيلد من أكسفورد المصنعة من قبل معهد الأمصال الهندية، ولقاح كوفاكسين المنتج من شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية، للاستخدام في حالات الطوارئ المقيدة.

وتستهدف حملات التطعيم تحصين الصفوف الأولى من العاملين بقطاع الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ونتناول خلال السطور التالية أهم الأسئلة حول حملة التطعيم الكبرى بالهند، وفقا لموقع thehealthsite

من هو أول من يتم تطعيمه في القائمة؟

وفقًا للإرشادات التشغيلية للقاح فيروس كورونا، سيتم تقديم اللقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية و العاملين في الخطوط الأمامية ، ثم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، يليهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ومصابين بالأمراض المزمنة.

هل تحتاج إلى اللقاح إذا كنت قد أصبت بـ كورونا؟

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الجهاز المناعى للمتعافى يتمكن من التعرف على الفيروس إذا هاجم الجسم مرة أخرى ويكون ذاكرة سابقة بالمرض وبالتالى يتمكن من مواجهته.

ما هي مدة استمرار المناعة ضد فيروس كورونا؟

تشير العديد من الأبحاث العلمية إلى أن الحماية قد تستمر لعدة أشهربعد التعافى من الإصابة.

هل هناك أي آثار جانبية؟

قد يعاني بعض الأشخاص من حمى خفيفة أو آلام في الجسم أو ألم في موقع الحقن، ويذكر أيضًا أن معظم هذه الآثار الجانبية لا تستمر لأكثر من 24 الى 48 ساعة.