شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور: البريطانيون الأكبر من 18 عاما يحصلون على لقاح كورونا فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل كبار المسؤولين الحكوميين أن يحصل جميع البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا على لقاح كورونا في الوقت المناسب لفصل الصيف ، وفقًا لتقرير جريدة ميرور" Mirror".

ووفقا للتقرير، هناك لقاحان آخران قيد الإعداد، من جونسون آند جونسون Johnson & Johnson وموديرنا Moderna ، يمكن أن يساعدا المملكة المتحدة في تسريع العملية لإيصال اللقاح إلى 54 مليون بالغ.



موعد حصول الأشخاص 18 عام على لقاح كورونا ببريطانيا

وقال مصدر لصحيفة التلجراف: "جميع الذين تجاوزوا سن 18 بحلول يونيو سيحصلون على اللقاح"، ومع ذلك ، فإن وزارة الصحة مترددة في الإعلان علنا ​​عن موعد نهائي ، بعد أن قالت إنها تأمل في تلقيح "عشرات الملايين" من الناس بحلول أبريل.

وقال مصنع لقاحات حكومي بريطاني جديد، إنه سيكون قادرًا على تطعيم الأمة بأكملها ضد سلالات كورونا الجديدة الخطيرة في غضون 4 أشهر ، عندما يتم افتتاحه بالكامل بحلول نهاية العام.

والهدف العام الوحيد الذي حددته الحومة البريطانية، هو تقديم لقاح كورونا إلى 14.9 مليون بريطاني بحلول 15 فبراير ، لكن ورد أن الوزراء قلقون بسبب تأخيرات التصنيع من AstraZeneca و Pfizer.

ويُعتقد أن AstraZeneca أخرت هدفها المتمثل في توصيل مليوني ضربة أسبوعيًا إلى المملكة المتحدة ، من نهاية هذا الشهر إلى منتصف الشهر المقبل.