دراسة: درجة حرارة معينة تقتل كورونا في دقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة "سانت توماس" في ولاية مينيسوتا الأمريكية أن هناك درجة حرارة محددة كفيلة لقتل فيروس كورونا المستجد خلال دقائق.

وبينما يشير معدو الدراسة التي نشرت في دورية "Wiley Public Health Emergency Collection" إلى أن فيروسات "سارس-كوفيد-2" التي تأتي على المنسوجات ستموت بشكل طبيعي مع مرور الوقت، فإن مجموعة متنوعة من العوامل منها نوع المادة نفسها والرطوبة الكلية يمكن أن تغير بشكل كبير من الوقت المطلوب لموت الفيروس"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح الباحثون أنه "إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن يكون لحلول التعقيم تأثيرات مختلفة على أنواع مختلفة من المواد، مما قد يقلل من فعالية الفيروس بمرور الوقت".

وبعد أن اختبروا مجموعة واسعة من مستويات درجات الحرارة لفترات زمنية متفاوتة، تمكن الباحثون من معرفة بالضبط نطاقات درجات الحرارة التي كانت قادرة على تعطيل "كوفيد-19" بشكل فعال.

وكتب الباحثون: "نظرا لخطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فإننا نقترح الحصول على عامل أمان معقول عن طريق زيادة درجات الحرارة المدرجة بـ(18 درجة فهرنهايت).

لكنهم أشاروا في نتائج دراستهم أيضاً إلى حقيقة أن استخدام الحرارة كأداة تعقيم في المنزل قد لا يكون بالسهولة التي قد يعتقدها المرء.