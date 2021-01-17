الإمارات تفوز بجائزتين دوليتين في مجال الرعاية الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزتين مرموقتين من المنظمة الدولية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية.

وحصدت الإمارات الجائزتين عن فئتي الابتكار والإنجازات في الرعاية الصحية بمجال تكنولوجيا المعلومات والصحة الرقمية.



يأتي الفوز في إطار مسيرة حصد الإنجازات وترسيخ مكانة دولة الإمارات في ميادين التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية تحقيقا لرؤية الإمارات الهادفة إلى تعزيز مكانتها بين أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية الإلكترونية والذكية.

واستحقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية المركز الأول في فئة الابتكار، عن مشروع فحص السمع المبكر للمواليد حديثي الولادة الذي يعتمد على أحدث التقنيات الإلكترونية العالمية في أجهزة الكشف المبكر عن السمع وتطوير الوحدة الإلكترونية الذكية في الملف الصحي الالكتروني "وريد".

كما نالت الوزارة المركز الأول عن فئة الإنجازات في الرعاية الصحية عن مشروع الوحدة الإلكترونية للجلطة الدماغية الذي يهدف إلى توحيد الممارسات الإكلينيكية لمرضى الجلطة الدماغية، وفقا للمعايير العالمية، ما يسهم في تقليل وقت تلقي العلاج ونسبة المرضى والوفيات.

فيما بلغ مشروع الصيدلية الروبوتية للوزارة أيضا القائمة النهائية لأفضل المشاريع المبتكرة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أهمية الفوز بالجائزتين في محفل عالمي بين نخبة المؤسسات الدولية للرعاية الصحية ما يعزز مكانة دولة الإمارات في خارطة الصحة الدولية، ويعكس القدرات التنافسية التي يتسم بها القطاع الصحي تحقيقا لاستراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وتطوير نظم المعلومات الصحية وفق معايير عالمية ترسيخا للمكانة المتقدمة التي تتبوأها الدولة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وأثنى على الأداء المتميز لفرق العمل التي حققت هذا الإنجاز العالمي بعد منافسة عالية المستوى مع أفضل المؤسسات الصحية بالشرق الأوسط، ما يعكس حرص الوزارة على إحداث نقلات نوعية تصب في مصلحة المرضى باستخدام أحدث معايير الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى.

ولفت إلى أن مستشفى إبراهيم عبيدالله في رأس الخيمة حصل على الجائزة الماسية من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية كأول مستشفى بدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي ينال هذه الجائزة العالمية وهو مؤشر على كفاءة المنظومة الصحية بالإمارات ونتائج استثمارها الطويل في البنية الرقمية الصحية واستقطاب الابتكارات الطبية لتحسين أساليب الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات، إن فوز وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالجائزتين يعد تقديرا واعترافا عالميا بكفاءة مشاريع الوزارة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والإدارة المتميزة للمستشفيات بمجال أتمتة العمليات السريرية واتباع أفضل معايير الصحة الرقمية.

وأضافت أن مشروع فحص السمع المبكر لحديثي الولادة يعتمد على إدخال تقنية مبتكرة وتطبيق ذكي ويتم وتنفيذه بكافة مستشفيات الوزارة المقدمة لخدمات النساء والولادة بعد ربطه مع نظام تكنولوجيا الرعاية الصحية "وريد"، حيث يسهم التدخل المبكر في حصول حديثي الولادة على الرعاية الصحية المناسبة ما يحسن من فرصتهم في تطوير لغتهم وأسلوب كلامهم ومهارات التواصل فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة حالات ضعف السمع.